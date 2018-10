Llop y el primer indicio del 11 que tiene en mente

El DT de la “Crema” ordenó un trabajo táctico en la mañana del domingo, donde empezó a mostrar lo que buscará para su Atlético. Hay varios 'titulares' que no estuvieron por algunas molestias físicas.

Juan Manuel Llop comenzó con todo su segundo ciclo como entrenador de Atlético de Rafaela. Nada de descanso el fin de semana largo y aprovechando el parate por la fecha FIFA, tiene unos días para ir conociendo más (a la mayoría ya los conoce) y mejor a su nuevo plantel.



Si bien hubo varios futbolistas que trabajaron de manera diferenciada por diferentes molestias físicas, entre ellos varios de los que venían siendo titulares con Bottaniz, el ‘Chocho’ ya comenzó a sumar minutos con la pelota y a dejar en claro cuál es su idea futbolística.



En la mañana de ayer, en el predio del Polideportivo del Autódromo, realizó un trabajo táctico donde esbozó una primera idea de lo que pretende para su equipo.



Llop ya anunció que tiene un plantel competitivo y que principalmente por estas primeras horas, buscará darle la confianza necesaria al jugador y todo el apoyo para poder retomar el protagonismo que todos pretenden por Alberdi.



En este primer dibujo en cancha, se vio un esquema con un 4-4-2.

En el arco estuvo Ramiro Macagno, nombre que se mantendrá en la formación inicial.

Luego, una línea de cuatro clásica con Lucas Blondel (ya trabaja de manera normal luego de su desgarro en la fecha 3) y Gianfranco Ferrero como laterales, derecho e izquierdo, respectivamente. La dupla de centrales: Tomás Baroni y Gastón Suso, que no podrá estar vs Olimpo porque fue expulsado en Madryn.

En el lugar de Suso fueron alternando Nicolás Zalazar y Francisco Ortega.

En la mitad de cancha, el doble cinco lo conformaron Agustín Nadruz y Facundo Soloa (ayer no se lo vio a Ramírez), mientras que Ezequiel Montagna fue por el sector derecho y Ángelo Martino por el izquierdo.

Arriba: Marco Borgnino, por momentos retrasándose unos metros en una especie de enganche, y Mauro Albertengo.

Pasando en limpio, Atlético formó con: Macagno; Blondel, Baroni, Suso y Ferrero; Montagna, Nadruz, Soloa y Martino; Borgnino y Albertengo.

Con el correr de los minutos Llop también realizó algunas variantes, ingresando en la formación titular Zalazar x Baroni, Ortega x Suso, Navas x Soloa, Gaggi x Martino, Casa x Montagna, Bertero x Albertengo.

El plantel profesional de Atlético volverá a trabajar en la jornada de hoy y lo hará en doble turno, mientras que mañana tiene previsto sumar los primeros minutos de fútbol de manera formal en el estadio.