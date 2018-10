La oposición propone crear un "Observatorio de Seguridad Vial"

Todos los concejales opositores del Concejo Municipal (los seis de Cambiemos -Lic. Leonardo Viotti, Dra. Marta Pascual, Lic. Raúl Bonino Lic. Carina Visintini, Sr. Hugo Menossi y la Sra Ma. Alejandra Sagardoy- y el del Frente Progresista Cívico y Social, Dr. Lisandro Mársico), presentaron un proyecto de ordenanza a partir del cual proponen la creación de un "Observatorio de Seguridad Vial de la Ciudad de Rafaela".Teniendo en cuenta que la oposición cuenta con 7 escaños, no sólo tiene los números suficientes como para poder aprobarlas, sino que, en el caso de que el Ejecutivo decida vetarla, podría ratificar el proyecto, dado que los autores suman la "mayoría especial" requerida por la ley provincial Nº 2756. Ahora, se analizará a partir del martes, en la comisión de Gobierno.De acuerdo al texto, el mismo se convertirá en un "organismo técnico de investigación, producción de información y consulta respecto a la movilidad urbana". El artículo 2º detalla que "tiene como objetivo la recopilación y análisis de información respecto a la problemática de seguridad vial, con el propósito de generar datos cuantitativos y cualitativos para la colaboración en el diseño y estrategias de prevención que mejoren la calidad del tránsito en la ciudad".En cuanto a las funciones del Observatorio de Seguridad Vial, se detalla "recopilar información respecto a los siniestros, infracciones y acciones vinculadas a la movilidad urbana valiéndose tanto del 'Registro Municipal de Estadística Accidentológica', previsto en el Articulo 57 de la Ordenanza Nº 2969, como así también pondrá requerir información a la Policía de la Provincia de Santa Fe, Subsecretaría de Salud, La Red Provincial de Emergencias y Traslados, Compañías Aseguradoras, y el Observatorio Vial Provincial", "generar estadísticas e indicadores que revelen las problemáticas más frecuentes al momento de circular en la vía pública", "elaborar mapa de riesgo, donde se identifiquen las zonas con mayor peligrosidad y los puntos de mayor conflicto en la circulación", "realizar un relevamiento de obras viales", "proponer acciones y políticas públicas sobre movilidad urbana", "elevar un informe anual al Concejo con los datos de siniestralidad vial, mapas de riesgo y evaluación respecto a las estrategias implementadas" y "podrá celebrar convenios con organismos municipales, provinciales o nacionales con el fin de mejorar la seguridad vial en la ciudad".Si bien el tránsito de nuestra ciudad siempre genera polémica y es de difícil abordaje, en este caso, también tiene un componente político. Es que, como se habrá visto, se propone generar estadísticas. Algo que el Frente Progresista (primero con Natalia Enrico, después con Lisandro Mársico) le reclamaron al Ejecutivo desde hace algunos años y siempre se limitó a decir que las estadísticas estaban. Pero nunca aparecieron públicamente. Este año, hubo un encuentro del PS con el representante del FPCyS en el Concejo y con el presidente del Cuerpo Legislativo, "Lalo" Bonino. Este parece ser la consecuencia directa de esa reunión.En otro orden de cosas, el Observatorio estará integrado por "profesionales en seguridad vial o especialidad afín, un representante del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, y por dos representantes del Concejo, un miembro del oficialismo y el restante de la oposición o primera minoría". Asimismo, se establece que se le brinde un espacio en la web del Municipio, "donde el Observatorio de Seguridad Vial publicará la información estadística en forma bimestral".FUNDAMENTOSPara la norma, se toman tanto las leyes nacionales de Tránsito (la Nº 24.449 y su modificatoria, Nº 26.363) y la ordenanza Nº 2969, a partir de la cual, se adhiere a las mismas.Por otra parte, señalan que "el parque automotor de la Ciudad de Rafaela es cada vez más amplio, lo que provoca mayores problemas en el tránsito, y en la circulación en la vía pública, más cantidad de zonas y puntos de conflicto y riesgo".En tal sentido, "se hace indispensable concretar una herramienta de investigación técnica para realizar un análisis de la situación vial en la ciudad con el objeto de identificar las causas y situación de peligrosidad en la vía pública, relacionadas con el tránsito"."El Observatorio pretende apoyarse en la participación de distintos actores vinculados a la temática del tránsito y circulación en la vía pública con el propósito de ampliar la mirada y encontrar distintos puntos desde donde focalizar la investigación", dicen y agregan que "la conformación abierta y participativa del Observatorio garantizará un trabajo con autonomía y capacidad crítica".Es por ello que afirman que "este Ente no sólo encuentra su fundamento en la necesidad de determinar cómo, dónde, cuántos y por qué suceden los accidentes que tienen consecuencias mortales o materiales sino que también intentará vislumbrar aquellos factores que entorpecen la fluidez del tránsito determinando las normas básicas de manejo que más se infringen y que terminan por generar caos vehicular"."En este sentido a través del Observatorio podremos identificar comportamientos que quiebran la norma y focalizarnos en ellos para realizar campañas de difusión que logren revertirlos", indican y añaden: "el tránsito vehicular está determinado por tres factores: el medio ambiente, los vehículos y los conductores, con las propias problemáticas de cada uno y la interacción entre los mismo".Finalmente, marcan que "el Observatorio buscará, además de recaudar información de cada factor, encontrar la relación que se establece entre ellos y la problemática que genera en esa interacción" y que "si bien, desde distintos organismos estatales se han promovido políticas respecto a la Seguridad Vial, las mismas resultan insuficientes y no resuelven esta problemática cotidiana". Concluyen diciendo que "existen diversas instituciones, tanto públicas como privadas que están dispuestas a trabajar en conjunto con el propósito de aportar soluciones, a fin de mejorar el registro de información, estableciendo la observación y diseñando planes y acciones de prevención y control" y que "este Concejo considera necesario crear un organismo que permita coordinar las acciones conjuntas, favoreciendo la concientización y educación vial en toda la comunidad, lo que implica el respeto por la vida y el cuidado recíproco de todos los usuarios de la vía pública".