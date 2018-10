Bonino: feria de alimentos

El presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino, no estuvo presente en la última sesión del Concejo Municipal, dado que estuvo presente en Buenos Aires. Si bien no quiso dar mayores precisiones -adelantó que habrá un parte de prensa al respecto-, reconoció que las gestiones realizadas en Buenos Aires estuvieron vinculadas a un proyecto que había lanzado cuando fuera candidato el año pasado: la creación de una Feria Municipal de alimentos de Rafaela."No estuvimos de paseo ni haciendo nada que no correspondiera", dijo en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "Hay algunos periodistas que se encuentran molestos por una situación que se dio anteriormente", dijo, en referencia a su idea de profundizar sobre qué comunicadores reciben pautas de la Municipalidad. "Se toman de que no estuve en la sesión, pero está estipulado que si el Presidente no está, lo reemplaza el vice 1º", indicó.