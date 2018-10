Motivos sobran para soñar con el yachting argentino. Teresa Romairone y Dante Cittadini obtuvieron, el sábado, la tercera medalla dorada para nuestro país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 al quedarse con el primer lugar en la clase Nacra 15, disputada en San Isidro.Los argentinos, de 18 y 17 años respectivamente, fueron sextos en la Medal Race y mantuvieron la ‘tradición’ albiceleste de lograr medallas olímpicas en esta disciplina, que tuvo como acompañantes a Cecilia Carranza y Santiago Lange, ganadores del oro en Rio de Janeiro 2016.Si hay un referente del espíritu olímpico ese es Santiago Lange. El experimentado deportista que conmovió a todo el país con el oro conseguido junto a Cecilia -arriba de un Nacra 17- y entusiasma con otra buena actuación en Tokio 2020, donde ya tiene asegurado su lugar, se refirió a esta nueva conquista para nuestro país y también de lo que se viene.“La verdad que es todo mérito de los chicos y de su equipo de trabajo, pero siempre es lindo saber que la Vela tiene un gran futuro por delante. Hay gente entre medio de ellos y uno está feliz por lo que se espera de nuestro deporte”.El regatista Lange, junto a la judoca Paula Pareto fueron encargados de dar inicio de manera oficial al evento multideportivo más grande de la historia argentina. Trasladaron la antorcha olímpica en sus últimos metros y encendieron el pebetero, ubicado sobre el escenario principal que se montó en la Avenida 9 de Julio.-Es algo increíble. Cuando estábamos en la ceremonia de apertura con todo el grupo que llevó las antorchas, que son todos atletas gloriosos, la verdad que eran todos chicos de 15 años, de Sabatini a Ibarra, veías que estaban todos disfrutando como si fuesen chicos y para nosotros esto es un privilegio, un honor y una responsabilidad increíble.-Si, antes no existía. Yo recuerdo intenté ir a los juegos de los años 80, imaginate lo que me llevó poder ir a un juego, ir a un juego ya era todo, nunca me lo imaginaba, pasó la etapa de intentar tener las mismas herramientas que las potencias, y ahora nos toca vivir esto que no tiene palabras.-En mi caso es mi vida, mi vida la puedo recordar cada cuatro años, siempre lo digo, es algo muy especial, se lleva en la sangre.-Estuve en la entrega de medallas y llorás, ves que alguien pierde y estás triste, te subís a un barco y te dan ganas de andar más rápido. Después de la entrega de medallas me puse a entrenar, las ganas de cada vez superarte y competir. Volver a tener la oportunidad de volver a vivir todo esto que es algo impresionante.