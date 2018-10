En la víspera se difundió que el pasado sábado, el querido actor Carlos Calvo fue internado en las últimas horas en el Sanatorio de Los Arcos de Palermo por un cuadro de infección urinaria, según lo informó Clarín, quien además tomó el anuncio que Carlos Monti hizo a través de las redes sociales.El actor fue internado en el sanatorio Los Arcos.Por su parte el diario capitalino dialogó con Diego Pérez, amigo del actor, quien confirmó la noticia: "Me lo comentó hace un rato Javier Faroni (del círculo íntimo de Carlín). Está internado por una infección urinaria. Ingresó al Sanatorio con una infección fuerte y bastante fiebre. Veremos como progresa porque todavía no puede recibir visitas. Si mejora, pasaré a visitarlo".Desde el entorno de Faroni también aseguraron que Calvo recibiría el alta en las próximas horas: "Por su cuadro de base siempre los médicos prefieren dejarlo en observación para ver que todo esté bien. Está todo bajo control. El lunes se vuelve a su casa si sale todo bien".En mayo pasado, el propio Faroni había hablado sobre el delicado estado de salud de su amigo en una entrevista radial con "Modo Sábado" en Radio Nacional. "Él no está bien. Está mal. Tiene un proceso de su enfermedad que es muy difícil que se pueda revertir. Con su familia tratamos de que la pase lo mejor posible. Y también el correr el tiempo y la edad hace mella en él y le cuesta más la recuperación. No está para trabajar", había dicho.Vale recordar que el último trabajo de Calvo fue en 2014 cuando volvió a los los escenarios en la obra "Leonas", que protagonizaban Carmen Barbieri y Nazarena Vélez. Sin embargo, luego de ese breve paso, el actor no volvió a trabajar.Cabe recordar que el actor, que sufrió dos ACV (accidentes cerebro vasculares), el primero en 1999 y otra vez en el 2010, combate día a día con su enfermedad y cualquier afección puede convertirse en un drama para su salud. Su familia y sus amigos lo cuidan constantemente, como en esta ocasión que actuaron rápido y evitaron que se intensificara su cuadro.