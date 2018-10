Coloquio de IDEA, entre los cuadernos y la crisis

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El presidente Mauricio Macri cerrará el próximo viernes en Mar del Plata el 54° Coloquio de IDEA, un encuentro que estará marcado por la crisis económica y la investigación judicial de los cuadernos, en la que distintos empresarios admitieron el pago de coimas en la obra pública durante la gestión anterior.

Macri volverá a participar del mayor encuentro de empresarios del país, al que asistió como jefe de Gobierno, como candidato presidencial en 2015 y luego como jefe de Estado en las últimas dos ediciones.

En esta oportunidad, el Coloquio de IDEA, que se desarrollará entre el 17 y el 19 de octubre en el hotel Sheraton, se enmarca en el revuelo por la confesión de empresarios sobre el pago de sobornos al kirchnerismo para participar en los contratos de obra pública, tema que será protagonista del evento.

En agosto pasado, en plena explosión del caso judicial, IDEA informó que estaba trabajando en la implementación de un código de honor a su estatuto, algo que no estaba incluido hasta el momento, para sancionar a quienes estén ligados a casos de corrupción.

Para el viernes 19 está previsto un almuerzo con el título "Cuadernos: anatomía del caso que conmovió a la Argentina", pero será "exclusivo para las máximas autoridades de las empresas patrocinantes" y no tendrá lugar en el Sheraton, sino en el Mar del Plata Golf Club.

El tradicional evento anual del sector empresario se denomina "Cambio cultural: soy yo y es ahora", y abordará debates sobre el rol de las compañías, "El valor de pensar" y la diversidad de género, entre otros. Será central el panel en el que los empresarios presentan sus "expectativas" y este año IDEA incluyó en unos de los debates a representantes de barrios humildes, quienes participarán de otro almuerzo privado denominado "Que la integración no sea verso: un encuentro con referentes de las villas".

El 54° Coloquio comenzará el miércoles a las 20:30 con la presencia de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y una conversación sobre el "cambio cultural", en la previa a la cena de bienvenida y tras las palabras de Javier Goñi, presidente de IDEA y Gerente General de Ledesma.

Al día siguiente, se destaca la disertación del titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, en el panel "Emparejando la cancha", y la presencia del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que expondrá sobre "Un país competitivo". El viernes, en tanto, en un debate sobre justicia estarán el ministro provincial del área, Gustavo Ferrari, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, entre otros.

Además, participarán del panel "Los desafíos de la economía política, hoy y ahora" el presidente del bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto; el diputado del PRO y jefe de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina; y el diputado nacional del Frente Renovador Marco Lavagna.

Las últimas actividades estarán a cargo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a las 16:20, mientras que a las 17:30 será el cierre a cargo de Macri, junto a los moderadores Goñi y Rosario Altgelt, presidenta del 54° Coloquio y gerente general de LATAM Airlines Argentina.