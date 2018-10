Oligofrenia estrenará una obra el 20

El grupo teatral Oligofrenia -un elenco independiente movilizado por su pasión por el teatro- ofrecerá, el próximo 20 a las 22:30 una representación en la Sala "Luis Remonda" del Centro Ciudad de Rafaela, y para aportar detalles de esta nueva propuesta teatral nos visitó Pablo Caneva, quien nos hizo saber que "yo soy como el fundador del grupo, actúo a veces como director, pero la dirección es bastante colectiva, todos opinan y todos son escuchados, y se trata de tomar las decisiones colectivamente".Aunque más adelante señaló que "tal vez a la hora de algún discernimiento, sobre todo artístico, ahí entra más en peso la experiencia de cada uno, y como soy el más experimentado, por eso doy la cara, no por otra cosa".Remarcó que "hace 15 años que hago teatro, fui al Liceo Municipal, cuando todavía no existía la EMAE, bajo la dirección de Martita Bustamante hice taller, y luego 5 o 6 años de estar haciendo taller y representaciones, empecé a ayudarle a ella con la dirección, a puestas en escena, todo lo que se hace detrás del telón. Me gustaba tanto el teatro que fui más allá de lo que era el grupo, cuando yo empecé apenas había dos grupos, pasando los años se le dio más trascendencia al teatro en la ciudad. Yo le pedía a Martita y dirigía los grupos más pequeños."Empecé a meterme en lo que es hacer dirección y en un momento con Martita hablamos de lo que es hacer teatro independiente, ella me dio un juego de fotocopias y me dijo 'tomá, investigá y hacé lo que vos quieras', en ese momento no me animé, pero hace unos cinco o seis años, estando otra vez en el ruedo, hablé con unos amigos -sabía que hacían teatro- y les dije '¿por qué no hacemos una obra independiente? y ensayamos en cualquier lugar, donde consigamos, la preparamos y conseguimos para representarla, la primera obra fue "La Linterna" de Mirko Buchín, que la representamos en Estación Esperanza y en el Centro Cultural Municipal, en el año 2012."Después que hicimos esa obra siguieron varios trabajos, hicimos improvisaciones, - la UCES nos invitó a hacer improvisaciones como cierre artístico de un taller que daban-, en el carnaval de Rafaela 2011 hicimos una intervención artística, -algo gracioso-."Hicimos otra obra y varias intervenciones y este año, con otro grupo de gente, con la misma estructura del grupo de teatro independiente se decidió hacer una obra y encararlo más formalmente, con la obra escrita y ensayada, son dos modalidades de trabajo diferentes. Hace de principios de año que venimos preparándolo, y después conseguir el lugar".La pieza que presentarán el sábado se llama "La vida sexual de Robinson Crusoe", es de Dalmiro Sáenz y Carlos Marcucci."Quienes vayan a ver la obra tienen que esperar encontrar algunas conexiones absurdas, que la ridiculez sea parte de la obra", señaló Caneva.Las entradas valen $ 150 la general y $ 120 los socios.Pablo CanevaSebastián CorteElisa SalivaLucía RomeroMauricio MancillaMacarena de la RivaAyuda con luces, sonido y otras cuestiones técnicas Agustín de la Riva.