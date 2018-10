Cincuentenario de la Escuela Angela de la Casa

La escuela Angela de la Casa cumplirá mañana su primer medio siglo de intensa actividad formando a niños en su escolaridad primaria. Seguidamente reproducimos algunos datos históricos de su trayectoria .

Acontecer histórico:

* Inicia su actividad el 14 de octubre de 1.968 según decreto 03889 de la Provincia.

Por no poseer edificio propio comienza sus primeras clases en la Capilla San Miguel del Barrio Miguel de Güemes.

* Surge como necesidad para las familias de este sector alejado de la ciudad.

* El 31 de octubre del mismo año se realiza la primera reunión de Cooperadora, donde se plantea al presidente del Consejo General de Educación, profesor Virgilio Cordero, la posibilidad de planificar una escuela en el predio donado por el señor Miguel Aragno para tal fin.

* La primera Directora fue la Señorita Norma Rivero, encargada de recabar datos e inscribir a los primeros alumnos, que en ese momento serían primero y segundo.

* El 28 de noviembre de ese mismo año se notifica la construcción de un aula prefabricada, con donaciones del Frigorífico Rafaela, Picasso y Compañía, Expreso Santa Rosa y la empresa Casabella, quien donó todas las aberturas.

* En febrero de 1969 se recibe la aprobación del Consejo de Educación para la construcción de la escuela.

* En marzo de 1969 comienzan las clases con primero y segundo grado. Siendo en ese momento una escuela de cuarta categoría.

* En 1970 se presentan los cargos creados para el comedor escolar, siendo Lidia Battellini, la cocinera; María de Granollis, ayudante de cocina y Nora de Seffino la ecónoma. El comedor ocupó una construcción de tres metros por cuatro y una galería, todo prefabricado. Para ese año ya se había cercado el terreno y puesto un portón , pero aún faltaban los baños y el agua.

* En mayo de 1971 se comienza con el edificio nuevo, debido a la demanda del barrio. El sr. Agustín Giuliani realizó una importante donación para la construcción del mismo.

* En el año 1975 la institución contaba con tres aulas y dirección. Ese mismo año un 8 de abril por Resolución Nº 4370 se señaló el nombre de Ángela de la Casa de Lehmann, por pedido de la Dirección de la escuela.

* En el año 1978 por el incremento de matrícula pasó a ser una escuela de tercera categoría.

* Entre 1975 y 1990 fue creciendo en número, ediliciamente y en mobiliario. Pasó a contar con casi 700 alumnos y la escuela recibió la categoría primera, con una Directora y dos Vices, una en cada turno.

* En 1993 ingresó al Plan Social Educativo, Programa I y II. Ello permitió que la escuela recibiera anualmente libros para cada alumno y útiles escolares.

* En 1994 con subsidios de la provincia y esfuerzo de la cooperadora se techó el patio interno. Permitiendo el resguardo de los alumnos ante las inclemencias del tiempo.

* En 1996 se construye una sala para computación, que pasó a ser biblioteca y actualmente se utiliza para Jornada Ampliada y se comparte con la escuela Nº 21 de adultos.

* 1997: la escuela ya cuenta con catorce aulas , una Dirección , dos Vicedirección, comedor escolar prefabricado y baños.

* 1999: inicia en la escuela un anexo del tercer ciclo por lo que se construye un aula para octavo año.

* 2000: se construye otra aula para noveno año de E.G.B.III

* 2001-2002. Ante la necesidad, se construyen pabellones sanitarios para el tercer ciclo.

* 2005: se remodelan las aulas prefabricadas del patio interno, y se construye el ala oeste, consistente en una sala de maestro, y dos aulas de mampostería.

* 2007: ante la necesidad de refuncionalizar el espacio dedicado a comedor escolar se remodela el mismo contando con un sector de cocina separado del mismo, sanitarios para el personal y depósito de alimentos.

* 2012: se refuncionaliza el sector administrativo, y se construyen nuevos baños para el personal.

* 2013: ante la inseguridad, se procede a colocar sobre el tapial existente malla tejido en la parte que da al exterior de la institución y después de muchos años se procede a pintar el frente de la escuela con fondos de la Cooperadora escolar.

* 2014: comienza Jornada Ampliada en cuarto y quinto grado debiendo reestructurar la organización escolar. Debido a la demanda del comedor por la misma, se debe adquirir mobiliario para las aulas y comedor, proporcionando al mismo una red de agua independiente, ya que se ocasionaba falta de la misma en los baños y bebederos.

* 2015: se extiende la Jornada Ampliada a sexto grado. Para tal fin se debió reestructurar la disposición de aulas para las horas especiales y se debió construir otra dependencia para la sala de maestros. Con donación de Limansky, se procede a pintar el patio interno y externo de la escuela.

* 2016: comienza Comunidad de Aprendizajes y los alumnos que pasan a tener Jornada Ampliada serán quinto, sexto y séptimo. Ante la necesidad de refuncionalizar los baños se decidió demoler los existentes y construir uno acorde a las necesidades actuales, se construyó un sanitario para personas con discapacidad, ya que no se contaba con el mismo. También con ayuda de la Región III de Educación se procedió a demoler un aula que funcionaba como jardín y cuya estructura edilicia peligraba, de esta manera se obtuvo mayor espacio en el patio exterior, espacio utilizado por los alumnos para recreación.

* 2017: en el marco del Programa de Comunidad de Aprendizajes se procede a la elección de un logo que identifique la escuela. Con subsidios otorgados de las distintas dependencias ministeriales, se procede a la instalación y compra de aires acondicionados para once aulas de la Institución y se comienza la construcción de una nueva dependencia para la Jornada Ampliada.

* 2018 en el marco del cincuentenario de la Institución, con donación de Limansky y aportes de Cooperadora se pintó todo el exterior de la escuela y se plasmó el logo que la identifica. Se recibieron subsidios para comprar aires y culminar con la construcción del aula iniciada en 2017, así mismo se instaló en la misma una cocina y mesada para ser utilizada como taller.

* En la actualidad se cuenta con , dieciséis aulas, sala de maestros, biblioteca y comedor escolar.

Algunas actividades

Con motivo del cincuentenario ayer, viernes 12 a las 18:30 hs. se le realizó un agasajo a la primera promoción y sus directivos en el local escolar.

El próximo 16 se presentará la Canción de la Escuela



Resolución por la cual se le coloca el nombre a la escuela

Resolución N° 4370

Accediendo a la respectiva solicitud sobre imposición de nombre a la escuela, el Consejo General de Educación dicta el 8 de abril de 1975 la Resolución N° 4370 (Expediente ,08-851-4-74) que, textualmente,

Expresaba:

“Visto: que, por las presentes actuaciones, la dirección de la Escuela N° 851 de la ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos, solicita autorización para imponer el nombre al establecimiento, y Considerando:

Que se señaló el nombre de Ángela de la Casa de Lehmann, quien fuera esposa y colaboradora de Guillermo Lehmann, fundador de la citada ciudad, encuadrándose la denominación propuesta en la reglamentación vigente, por ello el Presidente del Consejo General de Educación de la provincia de Santa Fe:

Resuelve

19) Imponer el nombre de Ángela de la Casa de Lehmann a la Escuela N° 851, de Rafaela, Departamento Castellanos.

20) De forma.

Firmado: Guillermo M. J Piris (presidente) Edgardo Frugoni Zabala (secretario)