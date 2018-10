"El equipo está preparado para todo tipo de situaciones"

Desde que el Hospital Jaime Ferré tiene el tomógrafo a disposición, las atenciones han cambiado positivamente y el trabajo de los facultativos ha mejorado notablemente. El "post" luego de llegada de esta importante tecnología, después de 10 años de pedidos y reclamos, ha traído mucha calma y una satisfacción muy grande de quienes llevan adelante las atenciones."Era una obligación que teníamos junto al Dr. Lanzotti y el Dr. Cáceres hacer un escrito para no olvidarnos de nadie de los que han colaborado en esta gran tarea y responsabilidad que era lograr que el tomógrafo esté en nuestro Hospital, sino que el mismo tenga un funcionamiento adecuado, capacitarnos nosotros para usarlo con la conformación del equipo de trabajo", dijo el director del Hospital, Jorge Bertram, quien se mostró muy feliz con estas primeras semanas de trabajo.Bertram remarcó los trabajos del personal administrativo, de todos los enfermeros, de los camilleros, y de todos los que ayudaron, en esta apuesta que se fue llevando con un acompañamiento que llegó desde la provincia."La ministra Uboldi no quiso inaugurarlo hasta que no estuvieran todos los cargos, a pesar de la insistencia del director. Todo fue muy prolijo y valieron mucho todas las capacitaciones que fuimos teniendo y así poder ver todas las cualidades que tiene este aparato, que ayuda muchísimo a posicionar lo que es la salud pública", dijo.Recordemos que el gobierno provincial invirtió 320.000 dólares en el aparato y en las reformas edilicias, con la nueva red informática de 4.600.000 pesos. El nuevo equipo, un Sistema de Tomografía Axial Computada Helicoidal Multicorte, digital, de última generación, explora todo los días cuerpos enteros de los rafaelinos, incluyendo la cabeza del paciente, con estación de trabajo para pacientes pediátricos y/o adultos."Por más que tengamos el tomógrafo, las auditorías tienen que estar, sobre el funcionamiento del equipo. Es un equipo que está destinado a la salud pública en sí y por supuesto que ante emergencias y accidentes, el equipo está preparado para este tipo de situaciones y no se observa si el paciente tiene o no tiene obra social. Pero lo que nosotros tratamos de puntualizar y auditar es que el equipo está para prestar el servicio para lo que es la salud pública en sí", dijo en Radio ADN el doctor.Además declaró que "hemos tenido algunas situaciones donde hay pacientes que por más que tienen prepagas, quieren venir a realizarse los estudios acá. En eso somos auditores y aconsejamos que lo realicen en su efector privado. Por ahí pasa el compromiso, tratando de auditar y de mantener un número de estudios diarios, para que no se nos sobrepase", detalló.PRIMERO EL ORDEN"Queremos que no se ocupe este espacio para la gente que hoy no tiene esa posibilidad de realizarse el estudio en un efector privado. Por eso la importancia de las auditorías, ya que no queremos que se sobrecargue el servicio", explicó el médico y sostuvo que "son todos puntos que vamos teniendo en cuenta. El equipo está funcionando, con situaciones que hay veces que no se miden y el estudio se realiza de manera automática y se lleva adelante. Tenga o no tenga obra social o seguro. Esa es la obligación que tenemos nosotros como efector público de brindar la mejor salud".Además, al respecto, destacó que "tendría que ser de sentido común y estoy convencido de que los mismos médicos, cuando atienden a ese paciente en el efector privado, les dirige a realizar el estudio en los lugares donde ofrecen tomografía a nivel privado. A veces la misma ansiedad, o para bajar el tiempo de espera, tratan de circular por todos los efectores privados y públicos y así realizar los estudios antes posible. A veces tratamos de no decir que no, pero explicamos a esa gente que su propio estudio lo hagan en su propio efector privado", mencionó, expresando que "hoy el Hospital está preparado, se realizan reuniones con los equipos, con los presidentes de los efectores, y se buscan las alternativas para mantener la atención en todo el Hospital".<<<<<<<<<<<<<<<<<<<