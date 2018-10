Con el Chocho y sin descanso

La “Crema” no se toma el fin de semana largo, trabajó ayer por la mañana y lo volverá a hacer hoy. Llop quiere tener su mejor debut el próximo viernes, cuando reciba a Olimpo en el Monumental.

Ahora sí, el tiempo acompañó y el Atlético de Rafaela de Juan Manuel Llop pudo trabajar con normalidad en el Poliderportivo del Autódromo. El ‘Chocho’ llegó el viernes para reemplazar en el puesto a Víctor Bottaniz y por cuestiones climáticas no pudieron desarrollar el entrenamiento que tenían previsto en el predio y lo hicieron bajo techo, en un complejo de canchas de fútbol 5.



El segundo ciclo de Llop como DT de la “Crema” tendrá su debut oficial el próximo viernes en el estadio Monumental ante Olimpo de Bahía Blanca, por la séptima fecha de la B Nacional.



En el torneo, Atlético acumula tres derrotas seguidas, más una en Copa Argentina, con dos (tres si se suma el juego ante Sarmiento de Resistencia) sin poner anotar goles.



Para dicho compromiso Llop no podrá contar con el delantero Matías Quiroga, quién sigue recuperándose de una distensión muscular y aún le quedan unos días. El que sí podrá reaparecer es Lucas Blondel. El defensor ya trabaja de manera normal luego del desgarro sufrido en el cotejo ante Brown de Adrogué (fecha 3).



En lo referido a presencias, por estas horas, habrá que seguir la evolución que presenten Abel Masuero y Diego Meza, dos de los futbolistas que vienen arrastrando diferentes molestias físicas y trabajando de manera diferenciada. En principios, no tendrían inconvenientes para estar a disposición del entrenador.



La premisa de Llop, como primer punto, será tratar de terminar un partido sin que le marquen goles. En lo que va del torneo, en todas las presentaciones, Atlético recibió goles. Una vez logrado esto, sin dudas, que irá en busca del arco del frente y para ello, deberá sacar el máximo rédito en sus hombres de ofensiva. La pelota parada se podría volver un punto a favor en este sentido.