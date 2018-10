López, desclasificado en Fuji

José María López fue el encargado de clasificar este sábado el Toyota TS050 hybrid en las 6 Horas de Fuji y se quedó con la pole position, registrando 1m23s557 y aventajando por 91 milésimas a Fernando Alonso. Sin embargo, un inconveniente con el accionamiento del limitador de velocidad cuando ingresó a los pits, el cual se desactivó en el inicio del recorrido por la zona, según comentó el cordobés a los medios, provocó que el Toyota transitara a 68.7 km/h en vez de los 60 reglamentarios. Debido a esto, los comisarios deportivos sancionaron al coche Nº 7 de López, Kobayashi y Conway, que largaba anoche en la carrera desde el octavo lugar de la grilla."Sucedió y por mi parte he aprendido de esto y evitaré una situación similar en el futuro. Mi mayor error fue no informar el problema porque tenía algunas dudas. No sabía que podía afectar mi tiempo de vuelta, que había sido completamente legal. Si no, lo habría informado y seguro que habríamos hecho otra vuelta, pero aprenderé de esto. Es una pena, pero aún nos queda una larga carrera por delante", comentó Pechito en el sitio oficial del Toyota Gazoo Racing. Por su parte, el Rebellion Nº 1 de Neel Jani, André Lotterer y Bruno Senna subió al segundo lugar luego de conocerse la resolución y largaba la competencia junto al coche Nº 8.