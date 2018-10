Unión visita al DEPRO por el Federal

Se disputará este domingo la octava fecha de la Zona 2 del torneo Federal A en la que Unión de Sunchales visitará a Defensores de Pronunciamiento. El partido se disputará a partir de las 16, con el arbitraje de Maximiliano Macheroni (Rosario).

El Bicho Verde intentará recuperar la punta del certamen, ya que el líder Gimnasia y Esgrima tendrá fecha libre.

Los demás partidos serán: a las 16 Camioneros vs. Atlético Paraná, Lucas Novelli Sanz (Tandil), y a las 19.30, Defensores de Villa Ramallo vs. Juventud de Gualeguaychú, Carlos Córdoba (Santa Fe). El lunes, a las 16.30 completarán Sp. Las Parejas vs. Douglas Haig, Jonathan Correa (Córdoba).

Posiciones: Gimnasia de Concepción del Uruguay 14 puntos; Unión 13; Douglas Haig y Defensores de Villa Ramallo 8; Sp. Las Parejas y DEPRO 7; Juventud 5; Atlético Paraná y Camioneros 4.



COLON, RIVAL EN LA FINAL DE LA COPA SANTA FE

Colón se clasificó ayer finalista de la Copa Santa Fe, instancia donde se medirá a Unión de Sunchales, ya que superó a Atlético San Jorge por 1 a 0 en el Estadio Brigadier López. El sabalero se impuso con gol de Tomás Sandoval a los 28 minutos del primer tiempo.

La continuidad de Colón en este competencia tomó mayor valor luego de que fuera eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

El partido de ida con el Bicho Verde se jugaría en Sunchales el martes 23 de octubre y la revancha en el Cementerio de los Elefantes el sábado 10 o domingo 11 de noviembre, que no habrá Superliga por fecha FIFA.

Con el arbitraje de Enzo Silvestre, Colón formó con: Joaquín Hass; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Franco Quiroz y Clemente Rodríguez; Christian Bernardi (69' Pierotti), Tomás Moschión, Adrián Bastía y Brian Galván (80' Farioli); Sebastián Bueno (86' Taborda) y Tomás Sandoval. DT: Eduardo Domínguez.

Atlético San Jorge lo hizo con Facundo Correa; Francisco Vidal, Paulo Killer, Ignacio Romero y Fernando Moreyra (62' Lelli); Gastón Novero, Iván Gómez, Rodrigo Mosqueira (67' Moresco), Mauro Cuberli; Juan Montenegro y José Femenia (61' Roggero). DT: Darío Labaroni.

Gol: PT 29' Tomás Sandoval (C).