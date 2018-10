Frigerio cruzó a Hugo Moyano

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La pelea entre el Gobierno y el líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, escaló ayer luego de que el dirigente dijera que el pedido de detención para su hijo Pablo es "un disparate del Gobierno" y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, replicara que "todavía hay quienes no entienden que ahora todos son iguales ante la ley".

Moyano consideró que detrás de la denuncia por presunta asociación ilícita con la barra brava del Club Atlético Independiente que motivó al fiscal Sebastián Scalera a pedir la detención de Pablo Moyano, vicepresidente del club y también referente de Camioneros, está el Poder Ejecutivo.

"No sé si estará (el presidente Mauricio) Macri, está el Gobierno", apuntó Moyano en diálogo con Radio Mitre, al tiempo que afirmó que el pedido de detención "Es tan disparatado como todas las cosas que lleva adelante este Gobierno".

El líder camionero sostuvo que "está claro que es para tratar de tapar este retroactivo que piden del pago de gas y como le ha salido mal buscan estas excusas para distraer a la gente, que la está pasando mal", aunque dijo estar "acostumbrado" a que su familia sea denunciada.

"Siempre sacan algo para distraer la atención de la gente de los problemas graves; siempre tienen un ataque previsto para tapar el desastre de este Gobierno que no sabe gobernar", insistió el dirigente.

Y agregó: "Tratan por todos los medios de evitar que sigamos en la conducta que tenemos, de defender los derechos del trabajador, porque quieren llevarlo a una situación de explotación total".

En ese sentido, Moyano advirtió sobre la "coincidencia" de que la presentación contra su hijo sea días antes de que "haya una reunión con el sector empresario en el Ministerio de Trabajo para una actualización del salario por la inflación tremenda que ha habido".

Además, el referente sindical opositor cuestionó al fiscal e ironizó: "Ese señor Scalera hace rato que está tratando de subir algunos peldaños, porque aparentemente le han prometido ascender".

Consultado respecto a la posibilidad de que la Justicia pida su detención en alguna causa, el sindicalista manifestó: "Miedo no tengo. Miedo le tengo y me arrodillo ante Dios, cuando tengo que pedirle algo. ¿Miedo de qué? ¿De que me metan en cana?".

Momentos después, Frigerio salió al cruce de las acusaciones de Moyano y, sin nombrarlo, señaló: "Todavía hay quienes no entienden que ahora somos todos iguales ante la ley, que la Justicia es independiente".

En diálogo con Radio Mitre, el integrante del Gabinete subrayó que "no hay un Poder Ejecutivo como el pasado que le daba órdenes a la Justicia según su conveniencia" y agregó: "Estamos viviendo en una verdadera República, eso hay que entenderlo".

Al respecto, el ministro subrayó que Pablo Moyano "como todos los ciudadanos" debe responder ante la Justicia.

"No hay favoritismo. Somos todos iguales ante la ley. Si la Justicia te llama, tenés que ir", finalizó el funcionario nacional.