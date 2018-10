La banda cordobesa Cuatro al Hilo estará presentando su nuevo trabajo discográfico. Será esta noche en la Sociedad Española, en una programación que tiene previsto comenzar a las 21.30. La formación mediterránea promete una noche de mucho y buen rock, con invitados especiales. Prometen subirse al escenario Elio Delgado (ex Callejeros) y Martín Ale (ex Gardeles), entre otros compañeros de ruta que acompañaran a Cuatro al Hilo.En esta ocasión, se sumarán a la noche cuatro bandas más. Se trata de Aerolínea, El Anden, Manjar y El Acople. Con lo cual la fiesta está asegurada. Quedan muy pocas entradas disponibles a la venta y es un hecho que la capacidad de la Sociedad Española estará colmada.Para esta noche los organizadores invitan al público que se acerque a presenciar el espectáculo que lo hagan con un alimento no perecedero, que luego será destinado a los merenderos de la ciudad de Rafaela.