Liga: Peñarol quiere dar una nueva vuelta

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol llega a su fin. Este domingo se completará la 13° y última fecha que ya tuvo tres adelantos y se puede conocer al campeón. Hoy mismo, Peñarol, líder con 24 puntos, o Ben Hur, escolta con 22, pueden festejar. También podría darse un empate en la primera colocación entre el conjunto de Villa Rosas y Florida (Peña debería perder, los de Clucellas ganar y la BH no sumar de a tres), desempate que se jugaría el miércoles en cancha neutral.



Todo depende de Peñarol. El equipo de Hugo Togni no la tendrá fácil ya que visita a 9 de Julio que viene en alza, con cinco sin perder. Por su parte, el “Lobo” estará enfrentándose con Atlético de Rafaela en el Autódromo. Si bien no depende de sí mismo, sabe que ganando obligará a Peña a no fallar. La ‘Flora’ también sueña y aspira a alcanzar el primer lugar para jugar ese mano a mano con la V azulada.



Todos los partidos comienzan a las 15.30hs: Deportivo Libertad vs. Deportivo Tacural (Silvio Ruíz), 9 de Julio vs. Peñarol (Franco Ceballos, S. Romero y E. Colman), Atlético de Rafaela vs. Ben Hur (Roberto Franco, C. Paredes y J. Schwant), Sportivo Norte vs. Florida de Clucellas (Sebastián Garetto, M. Mansilla y C. Cazzaniga).





PRIMERA B



Este domingo desde las 15.30 hs. se jugarán las revanchas de las finales de cada Zona de la Primera B en busca del ascenso a la Primera A.

En María Juana, Talleres recibirá a Sportivo Santa Clara con el arbitraje de Mauro Cardozo. En el juego de ida la “T” goleó al ‘Celeste’ 4-1 revirtiendo el marcador adverso. Esto le da cierta tranquilidad para el cotejo de hoy aunque aún no está dicha la última palabra.

Por el otra lado, Argentino de Vila superó 1-0 a Independiente Ataliva en el juego de ida y hoy irá a cancha del ‘Diablo Rojo’ con esa mínima ventaja a su favor. El árbitro principal será Guillermo Tartaglia.

En Reservas definirán Talleres vs Sportivo Santa Clara (José Domínguez) e Independiente San Cristóbal vs Deportivo Bella Italia (Darío Suárez).