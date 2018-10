Nicolás González, el destacado del sábado

Con un gran nivel. el piloto de Rafaela, Nicolás González, logró mejorar su registro del viernes logrando quedarse con el puesto 16 al avanzar 10 posiciones en la clasificación definitiva de la fecha 12 del calendario para el TC que se disputó este sábado en el autódromo Provincia de La Pampa en Toay, La Pampa.

El poleman de la fecha fue Matías Rossi, quien con un tiempo de 1; 14,415 fue le más rápido dejando a González en el puesto 16 a una diferencia de solo 6 décimas y fracción.

El piloto de nuestra ciudad brindó unas palabras al llegar a la zona de la técnica donde era entrevistado por un medio radial y esto fue lo que dijo: “estoy muy contento porque pudimos meter dos vueltas seguidas iguales, lo que nos va a dar un buen ritmo para mañana -por hoy-. Lo importante es que muchos no mejoraron pero nosotros si y eso es lo que rescatamos. El auto mejoró y le falta un poco más pero muy poco y ya estamos mezclados entre los mejores pilotos de la categoría. Seguiremos trabajando para la carrera de este domingo.” afirmaba el joven rafaelino quien se encuentra dentro de los tres pilotos de último minuto para ingresar en el Play Off. Al cerrar completó con lo siguiente: “quiero agradecer a todo mi equipo el A&P Competición, a mis sponsors que están haciendo un gran esfuerzo para seguir junto a nosotros, a toda la gente de Rafaela y la zona que me apoyan fin de semana tras fin de semana.”

Gonzalez será parte de la primera serie y estar largando desde la tercera fila junto a Julián Santero el último ganador. La carrera se pondrá en marcha hoy desde las 9 horas y se televisará en vivo por la señal de DeporTV. La final se pondrá en marcha a las 13:15 Hs y será a un total de 30 vueltas o 50 minutos de carrera.



POLE DE ROSSI

En tanto, tal como lo mencionáramos más arriba, el bonaerense Matías Rossi (Ford) se quedó ayer con la "pole position" del Turismo Carretera de cara a la fecha 12 del campeonato que se está desarrollando en el autódromo de Toay. El piloto de Del Viso necesitó de un tiempo de 1 minutos, 14 segundos y 415 milésimas para quedarse con el primer puesto y ratificar su buen fin de semana, ya que también había hecho el mejor registro en la jornada del viernes.

Detrás de Rossi se ubicaron Alan Ruggiero (Torino), que quedó a 042 milésimas, y Agustín Canapino (Chevrolet) a 238, en un cronómetro muy apretado. Los primeros diez lugares quedaron ubicados en menos de un segundo, en lo que fue una clasificación muy disputada, ya que cuarto quedó Jonatan Castellano (Dodge), Emiliano Spataro (Torino) fue quinto y sexto terminó José Manuel Ucera (Chevrolet). "Estamos ante otro domingo con buenas posibilidades. Sabemos que hay que sumar y estamos bien, en los puestos que queremos estar, los de adelante", señaló Rossi tras la clasificación. Esta es la tercer "pole" consecutiva que tiene Rossi, la quinta en la temporada y se encamina a ser uno de los candidatos a quedarse con el triunfo.