BUENOS AIRES, 14 (NA).- El referente del Sindicato de Camioneros Pablo Moyano sostuvo ayer que el pedido de detención en su contra es parte de "una persecución política" y ratificó que "sería un orgullo ir en cana con un Gobierno gorila", mientras que su padre y líder del gremio, Hugo Moyano, dijo que es "un disparate del Gobierno" para "distraer la atención".

"No creo que hagan el show de querer detenerme en Ezeiza", sostuvo el secretario adjunto de Camioneros desde Singapur, a donde viajó para participar del Congreso de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte.

La detención de Pablo Moyano fue pedida por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera por presunta asociación ilícita con la barra brava del Club Atlético Independiente, donde es vicepresidente primero y secunda, al igual que en Camioneros, a su padre.

"Vienen con una persecución política, mediática y judicial por parte del Gobierno. Nos acusan en Independiente de que Hugo y yo recaudábamos la plata de los choripanes que se vendían en cada partido, la venta de entradas", se quejó Moyano en declaraciones a radio Uno.

El dirigente afirmó que "no tiene sentido el pedido" de detención y calificó al fiscal Scalera como "un payaso" y "un instrumento de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich, de (la diputada oficialista Elisa) Carrió, que constantemente están presionando al juez (Luis) Carzoglio, al juez (Luis) Armella para que hagan eso".

"Si tengo que ir en cana iré en cana. Yo ya lo dije hace siete meses atrás: sería un orgullo ir en cana con un gobierno gorila porque no firmé la reforma laboral, porque no firmé el 15 por ciento para los camioneros", remarcó el referente gremial.

Finalmente, indicó que regresará al país la semana que viene y agregó: "No creo que hagan el show de querer detenerme en Ezeiza como están acostumbrados con los bolsos, con los chalecos, con todo lo que están acostumbrados".

Más temprano, Hugo Moyano afirmó que el pedido de detención contra su hijo "es tan disparatado como todas las cosas que lleva adelante este Gobierno" y agregó: "Siempre sacan algo para distraer la atención de la gente de los problemas graves; siempre tienen un ataque previsto para tapar el desastre de este Gobierno que no sabe gobernar".

Las acusaciones del líder camionero contra el Gobierno hicieron que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, salga al cruce del dirigente sindical para despegar a la gestión del presidente Mauricio Macri de la situación de Pablo Moyano y la pelea entre ambos sectores se recalentó.