"La historia nos enseñó que es un momento de sentimientos"

Los Trabajadores de la Industria del Vestido y Afines celebran hoy su día, en medio de distintas dificultades que atraviesa el país, pero enorgulleciendo a uno de los rubros de mayor relevancia para la economía nacional y en particular de esta región.El motivo por el cual se instituye cada 14 de octubre como la fecha de celebración tiene que ver con que en ese día pero de 1941 se creó Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA). Esta entidad se conformó después de laboriosas deliberaciones entre los representantes de 28 sindicatos del vestido con asiento en diversos puntos de nuestro país.En Rafaela, sus trabajadores se encuentran representados por el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), siendo Rafaela la segunda plaza del país con mayor cantidad de afiliados.Hace muy poco, Marcelo Lombardo, ex concejal del PJ de nuestra ciudad, renovó su cargo al frente del gremio, donde ya lleva más de 30 años, siendo el preferido de manera contundente de todos los afiliados. "Estamos atravesando momentos muy duros y en circunstancias como las actuales es muy difícil elevar un mensaje tranquilizador", dijo el dirigente a Diario LA OPINION.Además dijo que "nuestra industria se encuentra prácticamente parada, ante un mercado interno absolutamente retraído, que no demanda producción. En este escenario las posibilidades de mejorar el salario se tornan absolutamente complicadas y la preocupación por sostener los puestos de trabajo va en crecimiento", expresó. Para Lombardo, "lo mejor para nuestros compañeros trabajadores es contarles la verdad y alertarlos sobre los riesgos con los que convivimos y plantearles con total franqueza cuál es a nuestro entender la razón de esta crisis y cuál es el camino de salida de la misma y en ese sentido queremos ser muy claros; la razón de la crisis es de índole política y la salida de la crisis es política".MOMENTO DE UNIONY COMPROMISOEl dirigente que también integra la conducción de la CGT Rafaela y ocupa un cargo importante en el marco de FONIVA, sostuvo que "no podemos los trabajadores profundizar nuestra angustia creyendo, tal cual nos quieren hacer creer, que los generadores de esta situación somos nosotros, por haber gozado de beneficios que no nos correspondían. No podemos admitir que los beneficios conseguidos con esfuerzos y dedicación se presenten como privilegios", destacó, señalando que "quieren, de esta manera, hacernos creer que somos apropiadores de riquezas que no hemos generado".Además deslizó que "esta manera de presentar a la clase trabajadora es típica de expresiones políticas que ya nos han gobernado en otras oportunidades. Se disfrazan de cambio para confundir al electorado y a la hora de gobernar vienen con las mismas recetas que llevaron a nuestro país a profundas crisis, generando desigualdades que lo tornan inviable. Expresiones políticas que desprecian los logros colectivos, no creen en los esfuerzos solidarios, no creen en un estado presente que se ocupe de la justa distribución de la riqueza generada por el conjunto de su población, fomentan los logros individuales y por consiguiente consideran innecesaria la presencia de instituciones representativas", dijo Lombardo.A modo de cierre dijo que "en nuestro día, nuestra invitación es a sentirnos orgullosos de nuestro rol de trabajadores, a respetar las instituciones de la república, a defender los logros que con esfuerzo y total justicia hemos sabido ganarnos y a recurrir para ello a asentarnos en los valores que desde el sindicalismo siempre hemos fomentado: la solidaridad, el esfuerzo compartido, la lealtad, la honestidad, la unidad y el respeto. La historia nos ha enseñado que los momentos de grandes dificultades, como los que actualmente estamos atravesando, requieren de nuestros sentimientos, palabras, planes, acuerdos, pero fundamentalmente de empeño colectivo", completó.