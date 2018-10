IAPOS: fuerte defensa institucional

La Defensoría del Pueblo y la Comisión Intersindical del Sector Público (CISEP), reunidos a raíz de la actual coyuntura que afronta la obra social de la provincia, decidieron pronunciarse en su defensa institucional en el marco de los principios estipulados por la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, acordaron afianzar el diálogo con la entidad y con las comisiones de salud de ambas Cámaras legislativas.El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) tiene más de cuarenta años de historia en nuestra provincia, como entidad financiada por aportes de los trabajadores y el estado, en resguardo de la salud de sus afiliados.Esta institución, conquista de los trabajadores estatales, es un actor fundamental además como financiador del sistema de salud. Cuenta hoy con cobertura a más de 570.000 (quinientos setenta mil) afiliados en sus diversas modalidades, de los cuales aproximadamente 14.000 (catorce mil) cuentan con certificado y cobertura por distintos tipos de discapacidad.Las sucesivas crisis económicas, y especialmente en las coyunturas con espirales inflacionarios como transitamos, tensionan siempre los recursos limitados de IAPOS; los recursos presupuestarios de la entidad están formados por un porcentaje de la masa salarial de los empleados públicos provinciales, municipales y comunales, y, como se sabe, los gastos en materia de salud tienen actualizaciones no sólo por los vaivenes del dólar sino también por una demanda esencialmente inestable e indeterminable, como así también por los cambios tecnológicos aplicables al campo de la salud.Sin perjuicio de ello, la entidad ha mantenido sus servicios en cantidad y calidad a lo largo y ancho de la provincia, garantizando la libre elección de prestadores y la libre transitabilidad de los afiliados. Es una obra social que tiene programas variados para el abordaje de internación domiciliaria, salud mental, obesidad, fertilización asistida y ha sido pionera en nuestro país en utilización de cannabis medicinal.Es también el IAPOS quien otorga cobertura a los bomberos voluntarios de la provincia y para los beneficiarios de pensiones no contributivas dispuestas por leyes especiales en la provincia.Sin perder de vista las diferencias y los reclamos que pudieran existir ante déficits de cobertura, demoras o trabas que implicaron acciones concretas en cada momento, ello puede distraernos de la necesidad de poner en valor lo que por historia, dimensión y cobertura implica IAPOS para los santafesinos.Teniendo en cuenta el relevante rol que cumple para la salud de los trabajadores estatales (provinciales y municipales) y sus familias, cualquier disputa sectorial sobre el destino de los fondos de la obra social provincial no puede obviar la preeminencia que debe tener el beneficio del conjunto de sus afiliados.