Midgets del Litoral, se correrá el lunes en Vila

FOTO MARCELO SARPONTI PROTAGONISTAS. Henry Merke y Matías Audino compiten en los Play Off.

Las precipitaciones que se registraron ayer en nuestra región, obligaron a trasladar la décima fecha del Torneo Oficial "Aníval `Chuno´ Alemani" de la categoría Midgets del Litoral al próximo lunes 15.

La actividad se desarrollará en la tarde-noche en el circuito "Juan F. B. Basso", propiedad de la Asociación Midgets del Litoral.

El torneo está ingresando en su fase definitoria y todos los puntos que se sumen en las dos últimas fechas, serán muy importantes para los pilotos que están compitiendo en los Play Off.

Hasta las 16:00 estará habilitado el registro de inscripciones, en tanto que media hora después se pondrá en marcha la actividad en pista con la disputa de las series, semifinales, prefinales y final.

Hernán Calvi lidera este torneo reducido con 134 puntos; Cristian Molardo y Maximiliano Gallo tienen 113; Henry Merke 95; Matías Audino 85; Néstor Bosio 78; Ezequiel Valentini 76; Jorge Lovera 75; Luciano Correnti 69; José Luis Costamagna 65; Jorge Walker 64 y Leandro Giraudo 64.



OTRAS CARRERAS

* También se postergó la programación que compartirán el Karting del Río Salado y el Karting del Norte Santafesino en el circuito "David Dondoni (h)", que en definitiva se estará realizando entre mañana y el lunes.

En principio, esas competencias se anunciaban para hoy y mañana en Santa Clara de Buena Vista.

* Idéntica decisión tomaron los responsables de organizar la actividad de la Categorías Los Troncos, que estará compitiendo mañana y el lunes en el recuperado autódromo "Los Toboganes" de Esperanza.

Compartirán el espectáculo en esas jornadas estas divisionales: Promocional, Turismo A, Turismo B, Turismo C, Fórmula y TC 4000.

* Por el lado de las Categorías TZ no habrá modificaciones, toda vez que se estarán presentando en el autódromo "Ciudad de Paraná".

Tomarán parte del programa mecánico las categorías Fiat 600 (carrera especial con pilotos invitados), Fiat 128 y TZ 1600.