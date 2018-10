Rafaela y un nuevo sueño olímpico

(Desde Buenos Aires.).- No debería pasar inadvertida esta fecha en las efemérides deportivas de nuestra ciudad; las hubo en otros tiempos con menores impacto mediáticos pero igualmente significativas. Participar de un Juego Olímpico es la meca de todo deportista que presuma de ello y que además, tenga los méritos que lo clasifiquen, ya que no integran los equipos aquellos que quieren sino, los sobresalientes en cada especialidad.

Una vez Javier Frana, no solo desfiló por la Arena de Barcelona, tuvo el honor y la virtud de colgarse una medalla junto a Christian Miniussi en Tenis, convirtiéndose en el único deportista nacido en nuestra ciudad con ese galardón; también María Emilia Salerni y Marcelo Nicola, nos representaron en estos juegos de la humanidad en otros destinos, hasta llegar al 2016 cuando en Río de Janeiro se produjo otro hecho memorable con la presencia de dos atletas como Axel Werner y Roberto Acuña en el equipo argentino, por mencionar los eventos de las últimas décadas.

Estos Juegos Olímpicos de la Juventud, los 3eros que organiza el COI para deportistas entre 15 y 18 años, no tienen el predicamento de los torneos de mayores (el próximo será en Tokio en 2020), sin embargo, en Buenos Aires por estos días, se concentran aquellos que tomaran la posta de las grandes figuras del olimpismo a corto plazo y es por ello, que tal competencia, se erige como fundamental y promisoria.

Dentro de esa legión de jóvenes de élite que nos visitan, se encuentra Joel Vargas como parte del equipo nacional y en particular, como miembro del grupo de ciclistas que hoy debutarán en el circuito trazado en los bosques de Palermo.

Este chico rafaelino, que ya tuvo el privilegio hace unos meses de transportar en Atenas la llama Olímpica, en ese milenario ritual que el COI, presenta en la previa de cada Juego, comenzará a hacer realidad su sueño de calzarse la Celeste y Blanca, salir a la pista en la jornada de hoy y competir con los mejores en su especialidad, algo, no sucede con frecuencia y por ello, es necesario ponerle énfasis y sentirnos orgullosos.



“VAMOS A TENER UN

BUEN RESULTADO”

La Villa Olímpica es un espacio sagrado para los atletas en estos eventos, son excepciones las que permiten al resto, ingresar a ese ámbito, y esto se dio hace unos días, cuando invitados por la organización, los periodistas acreditados, fuimos guiados a una fugaz visita por esa especie de ciudad, en la que viven cerca de 7.000 personas representando a 206 países.

Joel Vargas se aloja en uno de los 30 edificios del predio, ocupado en gran parte por el equipo argentino; su rutina se ciñe al descanso, a la alimentación metódica y a entrenamientos, que en muchas oportunidades, son con la modalidad de doble turno.

Hay que señalar, que las reglas no son estrictas y que tienen la flexibilidad que los jefes de equipos disponen, más que por las exigencias del COI; las libertades para desplazarse hacia afuera de la Villa son casi irrestrictas y muchas de esas condiciones, dependen más de la disciplina personal que de las imposiciones colectivas. Lo define muy bien uno de los responsables del predio cuando señala: “el COI, no es el padre de los atletas”, con lo cual, el sentido del cuidado personal sigue siendo un valor de corte individual.

En ese marco de la Villa Olímpica, nos encontramos con el atleta de nuestra ciudad que nos cuenta, en la previa de su debut, sus expectativas “yo vengo de la ruta como especialidad y mi compañero, Agustín Durán (de Chilecito, La Rioja) está más adaptado al Mountain Bike, pero los dos nos hemos adaptado bien a las dos modalidades y vamos a tener un buen resultado” “el tema geográfico es muy importante ya que los rivales más fuertes son europeos, por ejemplo los franceses, pero aquí estamos en el llano y eso nos va a compensar las chances, por eso voy a dejar lo mejor de mí, porque creo que representar a mi país es esto juegos que se disputan aquí, es algo increíble y espero que sea un punto de partida a nivel internacional”.

La prueba contrarreloj que comenzarán a correr hoy Joel junto a Agustín Durán comprende cinco días consecutivos de competencia de ciclismo de ruta y mountain bike, y será por sumatoria de puntos para definir los mejores de esta disciplina deportiva.

Joel, nació en el barrio Malvinas Argentinas, curso sus primeros estudios en la Escuela Belgrano y ahora concurre a la Escuela Mario Vechioli en el turno noche; esa formación convive con sus ambiciones de llegar a ser un deportista de elite en su disciplina. “Nuestros entrenadores nos dicen que disfrutemos, pero que dejemos todo en cada competencia y esto lo que voy hacer este sábado, honrando esos concejos y esta responsabilidad", confiesa entusiasmado.

El deporte argentino siempre vivirá en la ilusión, el talento y el arrojo de estos protagonistas; nada resulta cómodo y sencillo desde estas latitudes, la falta de recursos y de infraestructura, muchas veces, le suelta la mano a la gran mayoría, pero el amor es más fuerte y por ello, ahora es el turno de Joel Vargas, un joven vecino de nuestra ciudad que hoy tendrá una gran oportunidad de mostrarse al mundo, levantando las banderas del ahínco y el sacrificio silencioso.

Ahí estaremos para alentarlo.

Aguante Campeón!!



(*) Periodista acreditado por Diario La Opinión en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018