Central Córdoba y Gimnasia se miden en el Monumental

Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán esta tarde en un partido válido por los cuartos de Final de la Copa Argentina, en el cual buscarán ganar para ser el rival de River en una de las semifinales del certamen. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 15 en el estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela, contará con el arbitraje de Andrés Merlos y será televisado por TyC Sports.

Central Córdoba de Santiago del Estero viene de empatar como local frente a Brown de Adrogué en el Torneo de la Primera B Nacional, mientras que fue postergado el partido en el cual debía visitar a Ferro por la sexta fecha del campeonato de ascenso. En tanto, en la Copa Argentina logró llegar a los cuartos de final tras haber eliminado a San Lorenzo de Catamarca y Unión de San Juan en la primera fase, mientras que luego sorprendió al vencer por penales a Vélez, le ganó por 2 a 0 a Tigre y derrotó por 1 a 0 a Brown de Adrogué.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata viene de vencer como local a Godoy Cruz por 1 a 0 en la Superliga, mientras que en la Copa Argentina dejó en el camino a Boca al superarlo por 1 a 0 y previamente había eliminado a Olimpo de Bahía Blanca. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos:

Central Córdoba (SDE): Maximiliano Cavallotti; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo y Jonathan Bay; Alfredo Ramírez, Cristian Vega, Renso Pérez y Facundo Melivilo; Nahuel Luján y Javier Rossi. DT: Gustavo Coleoni.

Gimnasia (LP): Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi y Matías Melluso; Horacio Tijanovich, Lorenzo Faravelli, Fabián Rinaudo y Matías Gómez; Mauro Guevgeozián y Santiago Silva. DT: Pedro Troglio.



ENTRADAS

Según la organización de la Copa Argentina, las entradas populares, para aquellos rafaelinos que deseen presenciar el duelo entre santiagueños y platenses en nuestra ciudad, tendrán un costo de 400 pesos, mientras que los precios de las plateas oscilan entre los 700 y 1000 pesos.



FUERA DE SANTA FE

La organización de la Copa Argentina confirmó ayer que el clásico rosarino entre Central y Newell s Old Boys no se disputará en territorio santafesino por decisión del gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz. "Por decisión del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, el clásico rosarino no se jugará en la provincia, ya que no existen garantías para que el encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Total Argentina, se dispute con ambas parcialidades", publicó la página oficial del certamen. Lo que aún no se estipuló es el día y el horario de cuándo se jugará el partido, como así tampoco el escenario, aunque la opción más firme es el estadio de Lanús, pero sin público de ninguna de las dos hinchadas. Según había adelantado la agencia NA, los responsables de la seguridad de la provincia tenían intenciones de que el clásico se juegue en Santa Fe, pero finalmente se decidió que se haga en otro lugar por razones de seguridad.