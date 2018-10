Meritoria labor en el Dominguito

El domingo pasado se desarrolló con total éxito una nueva edición del Torneo Dominguito. En el Salón Celeste, donde habitualmente funciona la Escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela, el evento estuvo organizado por al Subcomisión de Ajedrez y lo promueve a lo largo del año la Federación Rafaelina de Ajedrez.

En esta ocasión reunió la mayor cantidad de participantes, con un nivel de juego destacado y la participación de escuelas de ajedrez de toda la zona, algunas de ellas realizando su debut. Los alumnos de la Escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela tuvieron una destacadísima presentación, pudiendo demostrar el crecimiento logrado en las clases semanales, como en el caso de Francisco González, Geremías Lemos, Clara Torres, Joaquín Retamoso, Nereo Paz e Ignacio Zinoni. También hubo representantes en la categoría mayores: César Ceballos y Sebastián Lukestik.

Se destacaron Alex Ramos, en una categoría muy competitiva como lo es la Sub 14, obteniendo un cuarto lugar, con valores muy experimentados en competencias nacionales. Lucía Brondino, en categoría Sub 12, con una excelente intervención y resultados sorprendentes. Su prima, Julieta Brondino, en la misma categoría se llevó el título con un triunfo espectacular con los mejores de la categoría. El título absoluto de esa misma categoría correspondió a otro alumno de la Escuela de Ajedrez de Atlético, que por primera vez logra este merecido lauro, Brian Ceballos, con un ascendente desempeño en el corriente año.

En la categoría de los más pequeños, nuevamente tuvo una destacadísima actuación Thiago Calderón quién se quedó con el subcampeonato. Estos resultados resumen un gran progreso y preparación de los integrantes de la Escuela, que día a día van sumando conocimientos y se lucen en las competencias que les permiten seguir creciendo y acumulando experiencia con la intención, en algunos casos, de participar en el próximo torneo Argentino.

POSICIONES

Categoría Sub 8: 1) Rigo Lautaro (San Cristóbal), 2) Calderón Thiago (Atlético de Rafaela). Damas 1) Ibarra, Victoria (Ceres).

Categoría Sub 10: 1) Leiva Airton (San Cristóbal), 2) Fioramonte Franco (CECR). Damas 1) López Katia (Sunchales).

Categoría Sub 12: 1) Ceballos, Brian (Atlético de Rafaela), 2) Hilgert, Gonzalo (CECR). Damas 1) Brondino, Julieta (Atlético).

Categoría Sub 14: 1) Hevia, Gerónimo (CECR), 2) Schneller, Gabriel (Sunchales). Damas 1) Angeloni, Abril (San justo).

Categoría Sub 16: 1) Hernández, Daniel (GRAU). Categoría Libre: 1) Canello, José Luis (San Martín de las Escobas), 2) Ursprung, Exequiel (Humberto Iº). Damas 1) Ghiberto, Lucía (Sunchales).