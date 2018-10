Arbitros de la definición

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer ayer las designaciones arbitrales para los partidos definitorios del domingo, en el torneo Clausura de Primera A, a disputarse desde las 15.30. El cotejo entre 9 de Julio y el líder Peñarol será dirigido por Franco Ceballos (Romero y Colman asistentes), mientras que Atlético y Ben Hur será arbitrado por Roberto Franco (Paredes y Schwant). En tanto, Sportivo Norte - Florida tendrá como árbitro a Sebastián Garetto (Mansilla y Cazzaniga).

Además, Libertad - Tacural será dirigido por Silvio Ruiz. Recordemos que el jueves, Quilmes venció como visitante a Brown por 1 a 0 y que Unión hizo lo propio sobre Argentino de Humberto, por el mismo marcador. Al cierre de nuestra edición jugaban Dep. Ramona - Ferro.



INFERIORES

Este sábado se disputarán las finales Absolutas de Divisiones Inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol. En Primera A, el escenario será el estadio Agustín Giuliani de Argentino Quilmes, con esta programación:

A las 12.30 8ª división: Ferrocarril del Estado vs. Atlético Rafaela; 13:30 7ª división: Ben Hur vs. Atlético Rafaela y 14:45 5ª división: Ben Hur vs. Atlético Rafaela.

Las parcialidades de Ferro y Ben Hur ocuparán el sector local ingresando por el portón de la tribuna de cemento. Los simpatizantes de Atlético Rafaela ocuparán el sector visitante ingresando por el portón de calle Bollinger. El valor de la entrada general será de $ 70 y $30 para menores.



PRIMERA B

Desde las 14 horas en 9 de Julio. Final 9ª división: Atlético María Juana vs. Argentino de Humberto; 14:50 8ª división: La Hidráulica vs. Moreno de Lehmann. 15:50 7ª división: La Hidráulica vs. Moreno de Lehmann. 17 6ª División: Sp. Santa Clara vs. Tiro Federal M. Ville.

El ingreso al estadio será por calle Pellegrini. Las parcialidades de la Zona Sur harán las veces de local y se ubicarán en el sector de platea. Las parcialidades de la Zona Norte serán visitantes y se ubicarán en la tribuna que se encuentra del lado Norte de la platea.