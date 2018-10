Caprarola deslumbró a Rafaela con un nuevo Tour de la Moda

El reconocido showman de la moda, Mariano Caprarola, visitó Rafaela por segunda vez consecutiva para participar en tres propuestas diferentes: capacitaciones, fashion meeting y desfile de moda. Como asesor de imagen, hoy es el gurú de estilo de celebridades nacionales e internacionales, situación que lo ha convertido en el más solicitado en su rubro por las celelibrities del mundo del espectáculo y de la moda.

Actualmente, Caprarola se desempeña como panelista de “La Jaula de la Moda” y de “Nosotros a la mañana”, dicta clases como profesor en la Academia Multitalent y es productor de Revista Gente. Carismático, divertido, y con un claro conocimiento dentro de su profesión, con su visita hizo que Rafaela viva un fin de semana a Pura Moda a Pura Tendencia.



CLINICA DE PASARELA

La primera actividad que llevó a cabo Mariano en Rafaela el sábado 29 de septiembre fue una capacitación titulada Clínica en pasarela a partir de las 13:30 hs. en la Academia de Artes (Chacabuco 153), que estuvo dirigida a mujeres y varones mayores de 13 años. Bajo la mirada expectante de una gran concurrencia, Mariano Caprarola preparó una intensa y especializada capacitación en la cual se abordaron temas como: Desplazamiento escénico / Diferentes formas de caminar / Estilo, posturas e interpretación/ Cómo interpretar un vestido y un traje.

Una experiencia única para jóvenes que incursionan en el modelaje. Al finalizar la clínica, se entregaron certificados de asistencia y se tomaron fotografías del grupo y en particular como testimonio de tan gratificante experiencia.



FASHION MEETING. ACDM

Por la tarde de ese sábado, a partir de las 18 hs. participó de una capacitación intensa titulada “Fashion Meeting” en ACDM (Falucho 9) para 35 clientas que confiaron en este profesional para una charla en la que se abordaron temas como: Tips para aprender a combinar las prendas, cómo tener un buen fondo de placard, cómo combinar los colores, texturas, prendas it, calzados y accesorios de la temporada.

También tuvieron la oportunidad de salvar dudas personales sobre el estilo de cada una, a las que Mariano respondió de manera cálida y descontracturada. El evento fue acompañado por una barra de jugos naturales y ambientación especial a cargo de Margarita Eventos.

De esta manera, ACDM ofreció a sus clientas una tarde diferente a la que además se sumaron sorteos y regalos para agasajarlas.



PURA TENDENCIA

DESFILE

Una nueva Edición, un nuevo éxito para Pura Tendencia. Una vez más, Pura Tendencia, el desfile más importante de la ciudad, se volvió a lucir en una nueva edición. En esta oportunidad contó con la presencia del reconocido asesor de imagen Mariano Caprarola, quien estuvo a cargo de la conducción del evento.

Anticipando la temporada primavera- verano, tuvo lugar en Radici - Cocina a Leña, la 5ta. Edición de Pura Tendencia, un evento único donde el glamour, la moda, la alegría, el show y la gastronomía se fusionaron para dar vida a una gala inolvidable y diferente.

El público comenzó a llegar pasadas las 21 horas y cuando estaban acomodados en sus respectivos lugares, el talentoso DJ Damián Schierano activó la pasarela de Pura Tendencia.

Delicados sabores, ricos aromas, colores brillantes, buena música, texturas, brillos, y la conducción fresca, divertida y dinámica de Mariano Caprarola dieron como resultado “una gala exquisitamente condimentada”.

Además contaron con la participación especial de Lucas Saucedo, quien interpretó algunos temas mientras el público disfrutaba del menú. Fue una noche mágica y como ya es de costumbre, el equipo de Pura Tendencia cuidó de cada detalle especialmente para brindarle al público, la posibilidad de protagonizar una noche que quedará en el recuerdo de los presentes.

Así fueron pasando las diferentes casas de ropa de la ciudad que decidieron ser parte de este maravilloso evento: Eres, Brunella Miretti, Nueva Óptica Lux, Ella, Sensual Lencería, Teens World, Vitta, Il Duomo, Glam Urbano, Casa Bag y finalmente cerró la pasarela, la reconocida y destacada diseñadora rafaelina la Sra. Noemí Vallone.

Ovacionados por el público, los modelos de Umo Agencia lucieron las mejores prendas y accesorios de esta temporada SS19 demostrando que Rafaela sabe y conoce de moda y tendencias. La noche conjugó moda y celebración, en un ambiente cálido donde se compartió brindis, show, regalos y sorpresas.

Los productores de Pura Tendencia, Alexis Astore y Ana Julia Ordoñez agradecen a su equipo de trabajo y a todos aquellos que con colaborado en el desarrollo de esta nueva edición. Encargadas de backstage: María Valeria Ordoñez y Gabriela Giaccosa; Peinados: Jonathan Andréz Look Urbano Peluquería; Make up: Vanina Secchi; Luz y Sonido: Gustavo Heizmann; Fotografía: Mauro Bonetto - Federico Ferreyra; Producción Audiovisual: Luis Picard- Breaking Films.

En tanto, las modelos de Umo Agencia que desfilaron fueron Natalia Caudis, Eliana Chiavassa, Stefanía Heinzen, Fátima Ruata, Lara Garetto, Candela Ruben, Georgina Gutierrez, Julieta Poppino, Yamila Senn y Martín Albertengo. Y los modelos invitados Ludovico Paulucci y Virginia Arnold.

Los organizadores también destacaron el aporte de los main sponsors, entre ells Diario LA OPINION, María Tours, Radici Cocina a Leña, Revista Milénica y Umo Agencia de Modelos. Y por supuesto resaltan a Mariano Caprarola, a la diseñadora rafaelina de alta costura Noemí Vallone, a las casas de ropa y accesorios, auspiciantes, partes fundamentales de Pura Tendencia; y a Damián Schierano, Lucas Saucedo, Rubén Pedrotti, Diego Ordoñez, Héctor Manera, Jimena Alfaro, Celeste Alfaro, Gustavo Castro, Camila Schmit. Por último, un especial agradecimiento al público en general quien con su presencia hizo de este evento un verdadero éxito.