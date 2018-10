Rafaela en acción se despide del barrio Fátima

El programa municipal “Rafaela en acción” invita a las últimas actividades que se llevarán a cabo en el sector que contempla a los barrios Fátima, Mosconi y Central Córdoba. Ayer hubo un Taller de Huerta y Compost y este sábado 13, desde las 16:00 tendrán lugar diversas propuestas deportivas.

Todas las propuestas se realizan con entrada libre y gratuita, el Taller de Huerta y Compost tendrá lugar en el Salón de la Asociación Rafaelina de Básquet, ubicado en I. Gimenez y E. Oliber. Por su parte, “Deportes en acción” se realizará en el Espacio verde en intendente Gimenez.

Cabe destacar que, en esta ocasión, las actividades deportivas reúnen a participantes de programas municipales, el Club Almagro y la vecinal del barrio Fátima. De este modo, quienes se acerquen a las 16:00, podrán disfrutar de fútbol, rugby, hockey, vóley y ajedrez.

Rafaela en Acción es un programa de la Municipalidad de Rafaela que tiene como objetivo no sólo la proximidad con los vecinos de cada sector de la ciudad, si no también la democratización del acceso a bienes culturales, recreativos y a la formación no tradicional. En tal sentido, los cursos, talleres y actividades que se realizan van renovándose en cada sector posibilitando la realización gratuita de los mismos por todos los ciudadanos.