En la tarde de ayer estuvieron en la Redacción de LA OPINION Oscar Gasparotti, primer pre-candidato a intendente por Cambiemos, acompañado de Lucas Arzamendia (asesor económico de Rosario) y Julio Gallegos.

"A Lucas no lo conocía personalmente y me lo presentó Gallegos. Es una persona muy capaz, a pesar de su juventud con la experiencia que tiene para decirnos dónde estamos parados en Rafaela y lo que tenemos qué hacer en materia económica para las elecciones del 2019", destacó Gasparotti.

Y agregó: "sabemos cosas que no pueden ser, en el presupuesto hay cosas que no se pueden creer, Rafaela nunca compró una pastilla y ahora encontramos millones de pesos para medicamentos, se trata de cosas que no nos gustan y raras. El Municipio sigue incorporando gente cuando tenemos un presupuesto que no da para más, si le piden a los concejales más presupuesto porque tenemos supuestamente una situación social muy grave, cómo puede ser que estemos incorporando gente en el área política. Tenemos miedo que nos dejen la casa llena de empleados y están de más; tiene que ver con un orden de trabajo y prioridades, achicando los gastos vamos a cubrir las necesidades de la comunidad".

Gallegos aportó que "mi consultora está midiendo en Rafaela y se detecta un final de ciclo en el gobierno municipal que se da en una forma muy marcada, un agotamiento de un ciclo de gobierno con un 70% de la opinión pública; eso también afecta a la evaluación de la gestión del gobierno socialista. Por eso tienen que surgir nuevos liderazgos. Son ciclos inconclusos: la radioterapia, el acueducto, el hospital, las rutas".

A la hora de los reclamos de la gente, Gasparotti señaló que "la inseguridad es el primer punto, en nuestra casa política (avenida Italia 1042) sufrimos anoche (por anteanoche) un hecho de inseguridad, nos rompieron los equipos, hicieron daños y dejaron mensajes. Hay gente molesta por nuestra candidatura, cómo estamos trabajando, por la gente que estamos trayendo. Tenemos que revertir esto a través del trabajo, la educación, la cultura".

Luego fue el turno Arzamendia, joven egresado de Ciencias Económicas y estudiante de Derecho, fue candidato a diputado nacional en 2015. "Las expectativas son muchas y el objetivo es formar un gran equipo para llevar adelante una gestión seria y contundente, con una propuesta que sea sólida para el ciudadano", dijo.

"Las falencias están a la luz del día, en LA OPINION se puede ver que en el 2009 hubo un gran incendio en una gran empresa y ahora se repite, no se pueden solucionar las situaciones más básicas de seguridad y de trabajo en Rafaela", continuó el rosarino.

- ¿Tanto a nivel nacional como en lo local la carga tributaria es alta, ¿se pueden reducir algunos impuestos en el Municipio?

- Hay que estudiar bien la estructura del gasto para después ver qué se puede hacer con los impuestos. Para poder generar mayor trabajo, a las pymes tratar de sacarle un poco de carga tributaria porque son las que mayor cantidad de puestos de trabajo generan.