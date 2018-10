Autismo: media sanción a la adhesión a la ley nacional

El pasado jueves, la Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción a la ley nacional Nº 27.043 que declara “de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA); la investigación clínica y epidemiológica en la materia, así como también la formación profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y el acceso a las prestaciones”. Esta decisión fue celebrada por los familiares de los chicos con autismo, que coparon las gradas de la Legislatura. Entre ellos, había una delegación de rafaelinos, integrantes de TGD Rafaela.

No es la primera vez que visitaban la Legislatura. Ya lo habían hecho en 2012, cuando se sancionó una ley provincial (la Nº 13.328). Luego de la promulgación por parte del Ejecutivo, debieron reclamar varios meses hasta que se reglamentara. Muchos quedaron disconformes, porque entendían que esa reglamentación, se vaciaba de contenido. Pero, marcó un camino que llegó a la Nación, con un proyecto más completo. La adhesión a la ley nacional implica darle mayores derechos a los pacientes, en particular a los que no tienen obras sociales ni prepagas. En diálogo con "Algo dirán", Marcia Tamagnini, referente de Padres de chicos con TGD Rafaela, comentó que "la ley provincial es inaplicable en los casos de vulnerabilidad social. Esto permitiría implementarlo a través de la salud pública, en donde hoy no hay herramientas, no hay tratamientos específicos. Hoy, para que te den un diagnóstico, tenés que pasar por muchas pesquisas, que tiene un costo. Después viene el seguimiento. Incluso, las familias que tienen obras social, se reniega para que se aprueben los tratamientos. Esta ley ayudaría para todo eso".

En cuanto a los próximos pasos, Tamagnini indicó que "la primera intención era que lo trate el Senado en ese mismo día, porque éramos unas 60 o 70 personas de toda la Provincia. Pero no se pudo. Nos dijeron que, en principio, sería en una o dos semanas".

Según la crónica del diario El Litoral, el primero en exponer fue Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) -firmante de la iniciativa- quien ya había votado la norma nacional siendo senador por Santa Fe. “Es la coronación de una larga lucha de madres y padres. Esta ley no surgió de la elaboración intelectual de ningún legislador ni de ningún gabinete. Es el producto de la lucha de madres y padres que se movilizaron y que cada 2 de abril salen con remeras azules para exigir a la sociedad hablar de autismo para que no haya discriminación. Esta media sanción es un paso adelante para mayor igualdad y mayor solidaridad”, afirmó.

En su discurso, Giustiniani marcó la importancia de algunos ítems de la norma nacional que obligan a establecer los procedimientos de pesquisa, detección temprana y diagnóstico de los TEA acorde al avance de la ciencia y tecnología; determinar las prestaciones necesarias para el abordaje integral e interdisciplinario en las personas que presentan ese trastorno y que se actualizarán toda vez que el avance de la ciencia lo amerite; así como el que dispone coordinar con las autoridades en materia sanitaria, educativa, laboral y de desarrollo social de las provincias las acciones necesarias a los fines de la completa inclusión de las personas que presentan TEA a los diferentes niveles educativos, laborales y sociales, de acuerdo a lo establecido por la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.