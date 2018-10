El Senado aprobó una escuela multimodal para el oeste rafaelino

En la sesión de la Cámara de Senadores, celebrada el día jueves pasado, se dio media sanción a un proyecto de ley de autoría del Senador Alcides Calvo, mediante el cual se crea un establecimiento educativo de tipo multinivel (nivel inicial, primario y secundario) en el sector suroeste de nuestra ciudad.

El Proyecto de ley beneficia de manera directa a los barrios Antártida Argentina, Amancay, Jardín, Los Nogales, entre otros, ubicados en el cuadrante suroeste de la ciudad, con un establecimiento que requiere alrededor de 8 a 10 mil metros cuadrados con una característica similar a la de la escuela San José, la última inaugurada en la ciudad.

Rafaela, es una población que viene experimentando un alto crecimiento demográfico en los últimos años, cuenta con una población cercana a los 100.000 habitantes y una proyección de crecimiento socio-económico sostenido hacia el futuro.

En este sentido es necesario que la ciudad de Rafaela cuente con un nuevo establecimiento de tipo multinivel con nivel inicial, primario y secundario en la zona oeste de la ciudad, de manera tal de permitir otras alternativas de formación para los estudiantes.

Explica el senador Calvo que “las ventajas de contar con este tipo de institución, sería que el alumno logra mayor identificación con su barrio y escuela y tiene garantizada una continuidad en el trayecto educativo. También posibilita que no se generen escuelas tan grandes que no es bueno porque terminamos teniendo escuelas con miles de alumnos. De esta forma se consolidan espacios reducidos permitiendo una cercanía con el docente y con los directivos que siempre es mucho mejor”.

Señala Calvo que “un establecimiento educativo como el propuesto evitaría que muchos jóvenes de que viven en la zona oeste de la ciudad no tengan que trasladarse a otros barrios provocando muchas veces superpoblaciones en otros establecimientos educacionales y debiendo trasladarse a través de vías de comunicación de alto riesgo (Ruta Nacional N° 34 y Provincial N° 70).

Asimismo detalla el Senador Calvo que “en el proyecto de ley de creación de la escuela, se autoriza al Gobierno Provincial a efectuar las tramitaciones administrativas, legales y técnicas necesarias para obtener el terreno, proyecto ejecutivo y concreción de la obra, y demás gestiones necesarias para la construcción del establecimiento educativo”.

El Poder Ejecutivo también definirá la modalidad u orientación de la enseñanza, dispondrá del personal docente, administrativo y de servicios, equipamientos y realizará las imputaciones presupuestarias necesarias para el funcionamiento del establecimiento educativo.