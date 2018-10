Ya funciona en Ceres una nueva sucursal de la EPE

El gobernador Miguel Lifschitz participó ayer del acto de puesta en funcionamiento de la sucursal Noroeste de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en la ciudad de Ceres, que tendrá jurisdicción sobre los departamentos San Cristóbal, 9 de Julio y una pequeña parte de Castellanos.

"Tenemos 800 kilómetros de largo y casi 400 kilómetros de un borde a otro de la provincia. Tenemos 363 localidades de las cuales en 258 hay industrias, y eso quiere decir que no sólo hay que llevar la energía para los hogares, sino que hay que llevar la energía y la potencia que requieren las industrias, y eso tiene un gran costo de distribución y requiere muchísimas inversiones. Distinto es el caso de provincias como Tucumán, donde la capital concentra gran parte de la población, o ni hablar de la ciudad de Buenos Aires, que en una superficie 700 veces más pequeña que la provincia de Santa Fe, tiene todo el consumo concentrado. Este es el ideal para una empresa distribuidora porque lógicamente sus costos son mucho menores”, sostuvo.

“El gran desafío de nuestra empresa es el de mantener tarifas razonables, en comparación con otras provincias grandes, como por ejemplo Córdoba, de la que estamos debajo de ellos en las tarifas, y al mismo tiempo tratar de mantener los beneficios para las familias de bajos recursos, lo que se llama tarifa social”.

“Tenemos casi 300 mil usuarios, 1 de cada 3, con tarifa social. Lamentablemente el gobierno Nacional ha tomado la decisión de sacar este subsidio, lo cual va a hacer que recaiga en las espaldas de los recursos del presupuesto provincial tratar de mantener estos beneficios. Obviamente vamos a tratar de hacer este esfuerzo para beneficiar a aquellos que más lo necesiten”.

"La EPE es una empresa de la que nos sentimos orgullosos, aunque sabemos que hay muchas cosas para cambiar, y eso le hemos encomendado al presidente y al directorio, tenemos que seguir mejorando, tenemos que ser mas eficientes y tener mejores respuestas para usuarios y clientes”.

“A todos tenemos que atender con la misma calidad de servicio y para eso hemos tomado esta decisión de independizar todo el norte de esta gran región que se manejaba desde Rafaela, San Cristóbal y 9 de Julio fundamentalmente, porque es una región productiva muy importante, porque hay una gran cantidad de localidades en los tres departamentos y porque tenía una gran lógica y racionalidad que pudieron dividir ese gran territorio y que tanto Rafaela como Ceres, a partir de ahora, puedan concentrarse en territorios más pequeños, prestar un mejor servicio, atender mejor las demandas y necesidades y también programar mejor las obras e inversiones”.

“Hay muchas inversiones previstas en toda la zona de jurisdicción de esta sucursal, así que no tengo duda que van a tener un desarrollo y una tarea muy importante, y que vamos a poder sentirnos orgullosos de la empresa de energía, que es nuestra empresa, la empresa provincial es de todos. Tenemos que mejorar y trabajar juntos para lograr los objetivos, tener energía es tener desarrollo”, concluyó Lifschitz.



MAYOR ATENCIÓN

Por su parte, el presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Maximiliano Neri, manifestó que “esta zona de la provincia necesitaba mayor atención, estar mejor desplegada en el territorio y esta sucursal es una consecuencia de la decisión de acercarnos a la gente”.

Por otro lado, anunció “un proyecto interesante de generación de energías renovables, ya que la realidad de este territorio y la extensión de nuestra red nos permite y nos da una oportunidad de generar energía en el lugar y de manera sustentable. Estamos pensando en Arrufó, Tostado, Ceres y San Guillermo, como los emplazamientos más lógicos por la radiación solar y por como está dispuesta nuestra red”.

En tanto, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, resaltó que “este es un hecho trascendental. Teníamos la idea de que la Empresa Provincial de la Energía tenía que dar para toda esta zona un salto de calidad en la prestación del servicio, que debíamos descentralizar, y avanzar en la idea de tener una nueva sucursal noroeste”.

Durante el acto, el gobernador entregó aporte no reintegrables del programa Buenas Buenas Prácticas en entre las comunas beneficiadas se encuentra la de Moisés Ville, que recibió $ 300.000 para gastos de reacondicionamiento, refacciones y mejoras de los sanitarios del salón social del club Tiro Federal y Centro Deportivo Moisés Ville.

Estuvieron presentes los ministros de Infraestructura y Transporte, José Garibay, y de Obras Públicas, Pedo Morini; la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese; y el diputado provincial Edgardo Martino.