Fuerte preocupación por la situación laboral en Rafaela

Las luces amarillas por la situación económica, hace rato que pasaron a ser anaranjadas. Y hay un serio peligro de que se conviertan en roja en las próximas semanas. Es que la crisis económica ha generado una fortísima recesión, que afecta al sector productivo de todo el país y, en particular, de nuestra ciudad. Ese fue el contexto en el cual, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región convocó a los representantes de la Confederación General de los Trabajadores, así como también a las autoridades políticas de la ciudad, con el objetivo de monitorear la evolución de los indicadores de empleo en la ciudad. La conclusión fue una sensación de extrema preocupación en todos los sectores, en particular, por las pocas expectativas de revertir la actual situación, en los próximos meses. Según las perspectivas, la recesión continuará hasta el segundo trimestre del 2019, en donde recién allí algunos sectores muy puntuales tendrían un leve crecimiento.

Al inicio del encuentro, Andrés Ferrero, presidente de la entidad anfitriona, valoró el espacio de diálogo con los representantes de los trabajadores y las máximas autoridades políticas de la ciudad, quienes aceptaron la invitación de manera automática. Por su parte, el titular de la CGT Rafaela destacó la importancia de sostener el Consejo Asesor del Trabajo, como ámbito de diálogo tripartito y que en su momento accionó ante diferentes casos con buenos resultados. Seguidamente, se generó un debate sobre los principales factores que afectan el día a día de la economía local, que no escapa a la recesión macro-económica que golpea la actividad a nivel nacional: caída del consumo, tasas de interés incompatibles con la producción y el comercio, excesivos incrementos tarifarios y de combustibles, entre otros.

Los representantes de los diferentes sectores coincidieron en el diagnóstico y a la vez destacaron que la máxima preocupación es que no se avizora un futuro promisorio, sino todo lo contrario, se espera que esta situación se profundice. También se indicó que si bien la mayoría de las empresas hace el mayor esfuerzo por sostener los puestos de trabajo, a medida que pasa el tiempo se van quedando sin las herramientas alternativas al despido. En este sentido, fue unánime la voluntad expresada por todos los presentes de generar mecanismos de contención social y maximizar la comunicación entre los diferentes actores ante cualquier señal de alarma, más allá de que la situación local aún no se encuentre en un estado crítico, como pasa en otras regiones del país.



CASTELLANO: "SOSTENER EL EMPLEO LOCAL"

El intendente Luis Castellano expresó ante la prensa que: “la preocupación generalizada es el sostenimiento de los puestos de trabajo combinado con la preocupación por la enorme cantidad de jóvenes que no pueden conseguir trabajo”.

El mandatario local afirmó que: “La verdad es que la coyuntura es compleja y el Centro Comercial tomó la iniciativa junto con la CGT Rafaela de convocarnos para tratar el tema”.

“Lo que hay que tratar de proteger es el empleo local, las PyMes locales, las empresas locales”; dijo Castellano.

El mandatario agregó que: “La situación que vemos es compleja, difícil y suponemos que se puede agravar aún más en los próximos meses”; agregando que:”lo que mejor podemos hacer es coordinar esfuerzos conjuntos para ver cómo podemos ayudar a pasar la situación y la crisis”.

Luis Castellano también se refirió a las medidas tomadas por el Estado Nacional: “no vemos medidas del Gobierno Nacional que estén apuntalando a las pequeñas y medianas empresas; tampoco medidas que estén ayudando y acompañando a los trabajadores no están llegando a fin de mes”.

“Vemos que la situación del aumento de las tarifas y su correspondiente pago ya sea de la luz, del gas, del alquiler se hace cada vez más imposible”; declaró el intendente.



CRITICAS A LA OPOSICION

Luis Castellano mencionó que: “no vemos tampoco representantes locales que estén haciéndose cargo del tema y esto es preocupante; creo que los referentes políticos, institucionales de la ciudad y la región deben atender los intereses de nuestra gente y es allí donde debemos estar reclamando todos juntos”.

Castellano agregó que “se están terminando de registrar los últimos números de la Encuesta Permanente de Hogares y creemos que el problema de hoy radica en el ‘sub empleado demandante’; es aquel que tiene tiempo para hacer más, que quiere hacer un ‘contra turno’, que perdió la ‘changa’ y, también, cómo le está pegando la inflación a los que teniendo trabajo estable no llegan a fin de mes”. Recordemos que los datos fueron relevados en junio de este año, cuando la devaluación no había llegado a las magnitudes actuales y cuando aún se creía que el primer acuerdo con el FMI podría dar resultado. Seguramente, aquella foto -que ya marcaba un deterioro laboral en la ciudad-, no será tan complicada como la actual.



PRESENCIAS

El Intendente Luis Castellano estuvo junto a su jefe de gabinete Marcos Corach. En representación de la CGT asistieron Roberto Oesquer (UOM), Sergio Bó (ATILRA), Marcelo Lombardo (SOIVA) y Juan Berca (CEC). También fueron de la partida el presidente del Concejo Municipal Raúl Bonino, el senador provincial Alcides Calvo y el delegado local del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, Esteban Márquez. Además de Ferrero, participaron los dirigentes Rubén Burkett (Industria), José Frana (Comercio), Mauricio Rizzotto (Metalúrgicos) y Gabriel Rivarossa (Vice CCIRR), quienes fueron acompañados por el director general del CCIRR Iván Acosta.