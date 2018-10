Berca del CEC: "hay despidos a cuentagotas, no son masivos"

Uno de los dirigentes gremiales presentes en el encuentro de ayer fue Juan Berca, Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Rafaela. En diálogo con Rafaela Noticias, señaló que "estos encuentros reeditan viejas reuniones que teníamos también con la Provincia en su momento, para ver como podemos soportar la crisis, que nos pega bastante fuerte, a todos los trabajadores, pero en particular a mi sector".

"Hay una caída permanente de ventas. Hay despidos en cuentagotas, pero no son masivos. No hemos tenido el desarrollo que tendríamos que haber tenido en cuanto a la creación de puestos de trabajo. Seguramente, hay un crecimiento del trabajo en negro, con una serie de desventajas para el trabajador: no tiene ART, cobra menos que el sueldo de convenio, no tiene obra social, no cobra asignaciones, etc", dijo Berca.

"Esta reunión nos debe servir para ver qué tareas tenemos que llevar a cabo para defender las fuentes de trabajo y luego, formalizar el mismo", completó el sindicalista.