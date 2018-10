Malestar del campo por dichos de Massa

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Entidades y empresarios del agro cruzaron ayer con duros términos al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, por un mensaje en la red Twitter en el que dijo que la Argentina "necesita con urgencia terminar con quienes saquean al país vendiendo productos primarios", aunque luego aclaró que se refería a la minería, no al campo.

Un escueto comentario en la red social luego de una visita a la fábrica de agroquímicos Dow Chemical en Bahía Blanca fue suficiente para desatar un vendaval de críticas y protestas de dirigentes vinculados al sector agropecuario.

Sin embargo, en una rueda de prensa, el ex diputado nacional aseguró que su intención no fue desacreditar al campo, sino hacer referencia a la actividad minera.

Además, el dirigente opositor atribuyó la situación generada a "la maquinaria de trolls del Gobierno" y aseguró que "ojalá pusieran todo el talento que tienen para gobernar, porque se tendría un Gobierno de lujo". "Generaron confusión, pero claramente yo hablo de la minería.

Hace muchos años que tengo una visión muy crítica de la minería a cielo abierto en la Argentina", indicó el tigrense.

Sin embargo, la aclaración llegó después de los cuestionamientos, como el realizado por el empresario Gustavo Grobocopatel, quien, apelando a la ironía, sostuvo: "Quizá podamos exportar políticos".

A tal punto la declaración hizo reaccionar al campo, que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado y expresó "su profundo desagrado por las indignantes manifestaciones efectuadas" por Massa.

"Tratar de saqueadores al país a quienes venden su producción primaria es claramente demostrativo del desconocimiento y la carga de prejuicios que algunos viejos dirigentes tienen sobre la actividad productiva del país", consideró.

El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, se sumó a las críticas y pidió a Massa que se disculpe públicamente: "Habrá cambiado de significado en el diccionario el término saquear y los aportantes debemos haber pasado a ser a los que Massa llama saqueadores", afirmó.

En tanto, el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, consideró: "Es un comentario totalmente desenfocado. No sé si será estrategia política o falta de información, pero de lo que sí estoy seguro que su opinión es desacertada", en declaraciones al portal de La Nación.