Agroquímicos: sin consenso, el proyecto volvió a comisión

Lo que se rumoreaba cerca del mediodía de ayer, previo a la sesión ordinaria del Concejo Municipal que presidió Muriel (Bonino viajó a Buenos Aires), finalmente ocurrió en el recinto. Como el proyecto para actualizar el plano perimétrico fitosanitario, más conocido como agroquímicos, no tenía consenso desde que se le dio despacho el lunes pasado, volvió a comisión, ante la presencia de una heterogénea platea formada por productores agropecuarios, dirigentes de instituciones y ONGs.Viotti (lo había acompañado a Bonafede en el despacho) con rápido reflejo político expresó: "este tema lleva varios años en discusión. Ahora hubo puntos de la propuesta presentada que no nos pusimos de acuerdo; en las últimas horas tuvimos la comunicación de que muchos no fueron escuchados entre productores y representantes de instituciones. Para que salga lo más consensuado posible, propongo que vuelva a comisión para ampliarlo, pero que sea con celeridad, para que así salga lo mejor posible".A la hora de la votación fueron 7 positivos y 1 solo negativo del autor del proyecto, argumentando Bonafede con la cita del escritor Giuseppe Tomasi de Lampedusa autor de la novela "El gatopardo", leyendo una cita en italiano y luego en español: "Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie".Garrappa justificó diciendo "que vuelva a comisión si seguimos trabajando las alternativas que plantea el Instituto de Desarrollo Sustentable. No se puede seguir demorando en el desarrollo sustentable, con protección de la población para servir a una norma superadora y brindar alternativas, pero con el principio precautorio de la prevención".Mársico mencionó "la comunicación que tuvo con el legislador Martínez sobre el dictamen de la comisión de salud de la Cámara de Diputados, estando lejos de estas posiciones porque se habla de 1000 m. Los vecinos de los barrios 41 y Aero Club se sienten inseguros ante las prácticas, ven situaciones que rozarían la violación de la legislación vigente, hay un terreno de administración municipal en el Aero Club, que lo alquila a un privado y se fumiga. Pedí a los vecinos que presenten una nota".Menossi sostuvo que "hay concejales que juegan con la ignorancia de la gente, hay mucho desconocimiento, tenemos una regulación, pareciera que no tenemos nada y los ingenieros municipales no controlan. Hay 2 cuestiones: fuentes de trabajo y salud, tenemos que lograr la concordancia en estas 2 situaciones y no hay cuestión de metros; en Europa discuten la toxicidad de los productos. Achicar metros sin productos tóxicos y escuchar a todos. El IDS hizo un informe sobre un trabajo realizado".Es de esperar que este proyecto no vuelva a "cajonearse" otros seis años. El cuerpo legislativo debe convocar a los principales actores sociales y si fuera necesario algún especialista en la materia fuera de la ciudad para contar con otra mirada. Acá está en juego la salud de la población y no se puede producir con tóxicos altamente perjudiciales con consecuencias medioambientales. ¿Por qué se busca defender el supuesto perjuicio económico en caso de extender el límite agronómico? Hay alternativas para productos orgánicos: "nuestro país está muy bien posicionado para responder a la demanda mundial", destaca el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica en una crónica de La Nación el 4 de octubre pasado, copia distribuida por Sergio Ambrogi de Amigos de la Vida...para Menossi, "la inseguridad es el flagelo más grande que tiene la ciudad desde hace tiempo, el barrio San Martín parecería 'liberado' y no vemos respuesta. No alcanzan Gendarmería, Policía y Justicia, porque los hechos siguen pasando, la ciudad vive muy mal, los familiares y vecinos piden a través de las redes sociales que hagan algo. Se pide al Ministerio de Seguridad que trabaje con educación y las personas vayan a ser las denuncias, pero Forni (jefe de la URV) dice que no hay denuncias; roban mochila, celulares, bicis. Hay que pensar en una estrategia para este sector más vulnerable". También hablaron Viotti, Sagardoy y Pascual.Garrappa especificó que serán los días 17 y 18 de noviembre."se realiza del 4 a 10 de noviembre, convoca a muchos interesados y genera turismo en la ciudad" (Garrappa)."a las deficiencias del servicio tratadas la semana pasada, en este caso para que se cumpla sacar el pasaje con tarjeta y prohíben a los estudiantes que usan el descuento. Hay un pedido de reunión del gerente de la empresa" (Bonafede).Mársico dijo que "hay administradores de consorcios y vecinos que se interesan y otros que no cumplen con las normas y protocolos de ascensores y carga; para evitar una tragedia, hay que tomar medidas de seguridad con controles mensuales. Está la denuncia de un propietario en el Municipio por el ascensor donde vive y fueron a verlo funcionarios municipales. En el sector externo del ascensor o montacarga debe especificar la capacidad de personas y carga máxima. En el Municipio figura solamente en planta baja. 2500 pesos cuesta el visor por ascensor".Bonafede se dirigió al ministro Pullaro. "El médico de policía se jubiló y en últimos 6 meses los médicos de la guardia hicieron 918 constataciones judiciales, lo que demanda tiempo. El cargo está y la persona está en Santa Fe sin hacer nada".Viotti contó que esta actividad será el 28 de octubre a las 16 horas en la ciclovía del Pizzurno, mientras el proyecto de ley provincial de TGD se trataba en la Legislatura provincial.Visintini propuso tres lugares (el predio de la flor, el centro de monitoreo/GUR o el SUM del parque industrial), coordinado por el 107 y la GUR.Viotti presentó el reclamo de 6 vecinos frentistas del barrio Italia."es el tramo final en el barrio Jardín, es un cruce que cedió el pavimento, se acumula agua en la esquina, Vera Peñaloza no tiene inclinación para que el agua corra" (Viotti).Cerdán y ruta 34, Santa Fe y Roque Sáenz Peña, Rivadavia y Ayacucho, puntualizó Sagardoy.Mársico mencionó que algunos vecinos van con drones y barriletes sumado a los ruidos molestos de los jóvenes que utilizan como sitio de esparcimiento, proponiendo colocar cartelería y controlar los ruidos.Garrappa destacó "habilitar esta plataforma urbana, a criterio de la autoridad de aplicación, que sean pertinentes para uso de los propietarios y fuera de horario de uso público. Es un iniciativa innovadora público-privada".