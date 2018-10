Masiva participación en el Seminario Lechero

Con un clima festivo a pesar del mal tiempo, ayer por la mañana empezó oficialmente el 19° Seminario de Producción Lechera cuando María Rosa Scala, como coordinadora, les dio la bienvenida a los estudiantes de carreras de educación superior vinculadas al sector agropecuario y en especial lácteo al repasar los objetivos de este espacio: “compartir con el ámbito universitario un panorama integral de la lechería argentina en pos de una lechería productiva y de calidad acorde a las necesidades de nuestro país y las exigencias internacionales”.El director de Lechería de la Provincia de Santa Fe, Miguel Gatti dijo que “es un honor estar en la apertura de este evento tan importante. En la Provincia estamos en una situación complicada, pero el futuro de la cuenca es prominente. Los convoco a hacer grande a la provincia y a las hermanas del centro de la República, con la profesión” y trajo los saludos de la ministra de la Producción de la Provincia, Alicia Ciciliani y del secretario de Lechería, Roberto Tion.Por su parte, el director del INTA Rafaela, Jorge Villar, señaló que “para cualquier Director que esté acá -y en este caso me toca a mí- es un placer enorme recibir a tantos estudiantes de todo el país en nuestra casa. Aprovechen la experiencia, la información, a nuestra gente. Reconocemos el esfuerzo grande que hicieron para venir y el nuestro, en esta coyuntura, también lo es. Que lo capitalicen y que esta relación con las cátedras continúe”.También estuvieron presentes el director del Centro Regional Santa Fe del INTA, José Luis Spontón y en representación del Intendente de la ciudad, el director de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela, Diego Peiretti. Asimismo, enviaron sus salutaciones y deseos de éxito para este nuevo Seminario el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, el senador nacional Omar Perotti, el senador provincial Alcides Calvo y el diputado provincial Omar Martínez, quien acompañará el cierre del seminario este viernes.En esta edición, participan alumnos de las universidades nacionales de Santiago del Estero, Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Entre Ríos, Luján, Rosario y Río Cuarto, de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Tecnológica Nacional.Además se sumaron al Seminario dos estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, que a través del programa Edulive de la Unión Europea, están realizando una pasantía en la Experimental del INTA Rafaela cuyo objetivo es el fortalecimiento de la formación de los futuros profesionales de las universidades latinoamericanas en el sector ganadero.Al cierre de la apertura y luego de las recomendaciones, INSUPEC Insumos Pecuarios lanzó un sorteo en el cual la foto de la Universidad que consiga más likes en el perfil de Instagram de la empresa recibirá un premio al finalizar el Seminario.El Seminario se organizó en tres circuitos rotativos. Uno es la recorrida por Campo Roca, el Sistema de Producción lechera del INTA Rafaela. El segundo, la clásica visita en carritos a los ensayos de la Experimental: forrajes y pasturas; lechería de precisión (tambo robotizado, las TIC al servicio de la gestión de los tambos); economía circular (inocuidad y aptitud tecnológica de la leche; diferentes tecnologías de Agregado de Valor a subproductos lácteos); el tambo experimental con los resultados de ensayos de nutrición, reproducción, sanidad de ubres y leucosis; una crianza artificial diferente (el circuito del ternero a la vaquillona preñada y las tecnologías aplicadas a la alimentación) y la UPLI con el sistema intensivo de alta carga con cruzas, el equipo de trabajo que lo gestiona y el borde urbano rural como oportunidad.El tercer espacio es el Taller del devenir, en el que a partir de un video disparador del Dr. Pablo Tittonell, coordinador del Programa Nacional de Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones del INTA, los alumnos reflexionan acerca del equipaje necesario para emprender el viaje de la profesión. Allí, a las tradicionales capacidades de asesoramiento en lo productivo, los estudiantes pudieron debatir la suma de otras, vinculadas al conocimiento de las políticas agropecuarias, la comunicación, la atención a la calidad de vida de la mano de obra, el valor agregado de la producción, las cuestiones culturales y logísticas, entre otros componentes de la complejidad de la actividad en particular y del mundo que vivimos, en general.Entre los estudiantes se encontraban alumnos de intercambio de Francia, Bolivia, Brasil y México. Uno de ellos es Pedro, que vino desde Brasil con la UNC. El tambo del INTA es el primero que conoce en Argentina y le pareció muy bueno. Mabel es de Bolivia y está de intercambio en la misma universidad que Pedro, y Ayelén de la UNRC, remarcó que “es interesante conocer un tambo con todas sus instalaciones”. Los testimonios siguen y hablan por sí solos: los chicos vienen a aprender y a pasarla bien, a conocer y ver de cerca el entorno en el que trabajarán día a día, a explorarlo mediante las dinámicas propuestas, también.En tanto, ayer por la tarde se desarrolló la clínica de forrajes y la de condición corporal; y a la noche estaba prevista la realización de la peña-fogón, con las bandas de los propios alumnos de las facultades. Y el cielo gris no logra empañar la fiesta lechera.