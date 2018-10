Panorama Político

VIOTTI, LA OFICINAMAS CONCURRIDAEn el Concejo Municipal no deja de llamar la atención la constante visita de vecinos que se acercan a plantear inquietudes o directamente a buscar soluciones. Y la mayoría golpea la puerta del concejal radical en Cambiemos, Leonardo Viotti. "No dejan de venir vecinos a hablar con Leo", dijo otro edil ante el desfile de rafaelinos que son recibidos en ese despacho. "Si el año que viene los vota la mitad de los que vinieron, va a dar pelea para ser intendente", agregó en clave de humor. En ese diálogo alguien apuntó que el edil radical "es muy joven" pero rápidamente recibió como respuesta: "No te olvides que después de tantos años el senador provincial, Alcides Calvo, dejó su despacho en la Municipalidad por una queja de Viotti, no es una victoria política menor".AGROQUIMICOSSIN DEFINICIONFinalmente el Concejo Municipal hizo la del torero español. Dijo "olé" y el proyecto que impulsaba cambios en los límites para la aplicación de agroquímicos no fue tratado en el recinto en la sesión de ayer y volvió a comisión. El lunes pasado el concejal peronista Silvio Bonafede dio despacho a su proyecto con el respaldo de Viotti -solo en la firma- con la idea de elevar de 200 a 500 metros la franja perimetral en torno a la ciudad en la que no se deben aplicar productos fitosanitarios.Sin embargo, ayer durante la sesión a la que fueron vecinos ocupados y preocupados en esta problemática se decidió retroceder la iniciativa de Bonafede a comisión. El autor de esta jugada fue, otra vez, Viotti, quien pareció capitalizar la maniobra.El tema dejó además cruces entre el propio autor del proyecto y el macrista Hugo Menossi, quien se quejó de que el proyecto del ex concejal Daniel Ricotti -hoy secretario de Servicios y Espacios Públicos- era más completo. Y acusó en declaraciones a LT28 al médico de Villa Rosas de ser "demagogo". "Bonafede es blandito, plantear este proyecto que es mucho peor que el que presentó Ricotti, este no tiene sanciones, prevé la posibilidad de que se apliquen producto banda amarilla", expresó en una entrevista con el periodista Sergio Boschetto.Por su parte, Bonafede también hizo su descargo en la radio AM. "Hay mucha gente enojada con esta situación, yo tenía la expectativa de debatirlo pero no me dieron la posibilidad, en la vida hay que posicionarse, para hacer político no hay que ser cagón", disparó.BONFATTI VOLVIOA RAFAELACon definiciones cortas pero contundentes en gran medida, el ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, pasó el miércoles por Rafaela para compartir un encuentro con socialistas de los departamentos Castellanos y Las Colonias. Y aprovechó para visitar LA OPINION, donde dejó un anticipo: que como presidente del Partido Socialista de la República Argentina comenzará una ronda de reuniones con actores de la política nacional en busca de coincidencias básicas para el país que viene. Comenzará ese itinerario con el líder del Frente Renovador y del peronismo, Sergio Massa, el 22 de octubre.Si bien se mostró desencantado con el gobierno de Mauricio Macri, no quiso profundizar en tanta crítica más allá de admitir que la gente que trabaja y produce está mal. Y que está dispuesto a poner el hombro y a buscar consensos. ¿Se podrá esta vez?LIFSCHITZ ENOJADOEl gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, sostuvo el miércoles en Salta que el oficialismo "está subestimando la realidad de todos" y advirtió que "la crisis recién empieza". El mandatario provincial criticó "las problemáticas nacionales" y aseguró que aspira a "construir con muchos dirigentes de la Argentina una alternativa para el futuro".Fue durante un acto que compartió junto a su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, en el que ambos firmaron un acuerdo de cooperación para el desarrollo de las energías renovables. "Se está subestimando la realidad de todos, no solo de los sectores vulnerables, sino de todos los que estamos atravesando una crisis muy, pero muy profunda, crisis que recién empieza", señaló Lifschitz.Además, el referente socialista cuestionó el aumento extra en la tarifa de gas que iba a autorizar el Gobierno para los usuarios al considerar que esa medida "es simbólica de toda la mirada sobre la economía argentina". "Se está compensando a grandes empresas, la mayoría de ellas multinacionales por la devaluación, y haciéndoles pagar ese costo a los ciudadanos comunes, a la clase media, a los trabajadores que han sufrido la devaluación", sostuvo al respecto.A propósito de Lifschitz, su ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, no dudó en declararlo como "presidenciable"."Es un dirigente santafesino con proyección nacional. Yo no veo a ningún otro dirigente nacional que tenga la trayectoria, la formación y las capacidades de Miguel Lifschitz. Creo que es un activo de todos los santafesinos y creo que nos merecemos alguna vez tener un presidente santafesino", afirmó sin dudar.MAL DE CABEZAPARA CONTIGIANIEl ex ministro de la Producción de Santa Fe y actual diputado nacional por el Frente Progresista, Luis Contigiani, debió atravesar un sinsabor por un colaborador poco responsable según publicó diario La Capital. "Un auto con permiso de libre estacionamiento a nombre del diputado nacional por Santa Fe, Luis Contigiani, fue aparcado en un sitio exclusivo para discapacitados. Quien lo conducía, al detectar que le habían realizado la multa, la rompió, la tiró al piso y se retiró del lugar sin inmutarse. Así lo denunció la madre de un nene de 12 años que padece parálisis cerebral y que tiene asignado ese sitio por la Municipalidad para poder descender a su hijo en el frente de su domicilio, ya que el mismo se desplaza en silla de ruedas", explicó el matutino rosarino.El episodio se registró el miércoles en bulevar Oroño. El legislador rápidamente salió a frenar la bola de nieve aunque el daño ya estaba hecho. "Aclaración: jamás actuaría de esta forma. Saben muy bien los que me conocen. El responsable es un colaborador, quien hizo un uso indebido y sin consultarme de ese permiso. Voy a tomar medidas. Me hago responsable. Pero no fui yo, ni mi auto, el que realizó esa injusticia", explicó Contigiani en su cuenta de Twitter.