Reencuentro de la Promoción 1968

En instalaciones de la nueva Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 274 “Soldados Argentinos” de Moisés Ville, se llevó a cabo un emotivo reencuentro. La Promoción 1968, primeros egresados Técnicos Mecánicos Electricistas, se reunieron con sus profesores, para revivir los momentos compartidos, de aprendizaje mutuo.Ellos son: Francisco Oliva, Emilio Sánchez, René Delbino, Raúl Scándalo, Hugo Schilman, Hugo Villarruel, Carlos Lerner, Jorge Kaplan, José Tepper, Juan Rodríguez y Arcángel Ibáñez Díaz. Fallecidos; Oscar Gómez, Alberto Linares, Palmiro Buggianess, José Guelbert y Daniel Castillo. Los acompañaron un grupo de egresados 1998. Se realizó un minuto de silencio por alumnos y profesores que ya no están con nosotros. Llegaron desde lejos…los recuerdos, muchos, fueron apareciendo en tropel cuando realizaron la visita al antiguo edificio de la escuela, donde los homenajeados cursaron sus estudios. Estaban presentes: Personal directivo actual, docentes, exdocentes, no docentes, integrantes de la Asociación cooperadora y público en general.El señor Ibáñez, gestor del encuentro, agradeció la hospitalidad y encabezó la entrega de diplomas a egresados y profesores.El director de la escuela agradeció la presencia de todos y afirmó que reuniones de este tipo formarán parte, de ahora en más, del Proyecto Institucional. La reunión culminó con la degustación de un sabroso asado, organizado por cooperadores y personal de la casa. No faltó el brindis final.