Volkswagen superó las 100.000 ventas en Argentina y lo festeja con beneficios

En el marco de la “Volkswagen Fest”, una campaña lanzada a fines de septiembre, la marca alemana continúa ofreciendo una serie de beneficios exclusivos en toda su gama de productos durante todo el mes de octubre.Es porque justamente en este mes Volkswagen Argentina superó por séptimo año consecutivo los 100.000 patentamientos y para festejarlo acerca nuevas oportunidades a sus clientes.Entre los más destacados, se encuentran la posibilidad de obtener combustible gratis hasta fin de año, precios especiales en toda la gama de vehículos Volkswagen, financiación a tasa 0% a 24 meses y beneficios en seguros y en postventa.Al día de hoy se patentaron 101.722 unidades de la marca alemana, lo querepresenta una participación de mercado del 15.14%. Resultado alcanzadoespecialmente por las 21.889 unidades vendidas de Gol, las 15.988 de Amarok,14.921 de Polo y las 13.439 de Up!.Cabe destacar además el valor que los autos Volkswagen mantienen aún cuando no son 0 km, como sucede con Gol, el modelo con más transferencias en 2018 en el mercado de los usados, reafirmando el valor de reventa que los vehículos Volkswagen ofrecen y que resultan para el usuario una ventaja al momento de renovar su automóvil.Martín Pepe Sorrondegui, Gerente de Ventas de Volkswagen Argentina, sostuvo que “superar las 100.000 unidades vendidas este año es resultado de varios factores, entre los que destaco la confianza de nuestros clientes, la calidad de nuestros productos, una red de concesionarios profesional y de referencia internacional, diferentes canales de comercialización, nuevas herramientas de financiación y, por supuesto, la gama de vehículos más amplia del país”.A continuación, los beneficios que integran la Volkswagen Fest de octubre.Como novedad exclusiva en el mercado automotriz, Volkswagen Argentina y su socia Shell entregarán una tarjeta prepaga denominada “Shell Flota“ con un crédito equivalente a 240 litros de combustible Shell V-Power a los primeros 150 clientes que adquieran un modelo Gol, Golf, Suran o Saveiro a tasa 0% y 24 meses a través de Volkswagen Financial Services.Volkswagen refuerza cada día más la alianza firmada con Shell, que permitió a las dos empresas líderes unirse para seguir brindando excelencia e innovación a sus clientes en Argentina.El acuerdo tiene como principal fortaleza la creación en conjunto de un producto único en el mercado: el lubricante Shell Helix HX8 Professional AV 5W40 – Volkswagen. Dicho producto permitirá que ambas compañías estén presentes en los canales de comercialización de lubricantes del mercado argentino como los concesionarios y talleres oficiales Volkswagen,Estaciones de Servicio Shell y Distribuidores oficiales Shell.En materia de financiación, Volkswagen Financial Services lanza para los modelos Gol, Suran, Saveiro y Golf un financiamiento de hasta $100.000 con plazo de 24 meses y una tasa de interés inédita del 0%.Además, la promoción contempla la posibilidad de acceder a 6 meses de seguro “Todo Riesgo con Franquicia” a costo de “Terceros Completo”, optando por la cobertura “Promo” de la compañía Zurich.Volkswagen Financial Services es la financiera de marca del Grupo Volkswagen que ofrece productos competitivos e innovadores.Bajo los pilares de Simplicidad, Rapidez y Claridad, VWFS otorga préstamos prendarios para todos los modelos Volkswagen en plazos que no superan las 48 hs.Todos los Concesionarios Oficiales de la marca cuentan con especialistas en financiación preparados para presentar toda la gama de productos financieros existentes.Todos los autos Volkswagen patentados a partir del 1° de enero de 2017, tienenbonificada la mano de obra del segundo y tercer servicio programado. Mientras que Amarok cuenta con ese beneficio en el tercer y cuarto servicio, siempre y cuando dichas acciones sean llevadas a cabo en los talleres oficiales de la red de concesionarios Volkswagen.De esta manera, Volkswagen Argentina cuenta con el costo de mantenimiento por kilómetro más económico del mercado.