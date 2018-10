Se presentó la Copa Santa Fe de Hockey

En las instalaciones del Hotel Parra se llevó a cabo anoche la presentación de la Copa Santa Fe de Hockey, que en la instancia de octavos de final, tendrá el venidero lunes 15 cuatro partidos en el sintético del CRAR. Los otros cuatro se disputarán en Esperanza.Estuvieron presentes representantes del Nodo Rafaela, encabezados por el coordinador Fernando Muriel, y Diego Degano, por la Asociación Civil Más Hockey, que organiza el certamen junto al Gobierno de Santa Fe. Asimismo, el presidente de la FOSH -Federación anfitriona- Rodolfo Ortiz de Guinea, dirigió también palabras a los presentes, entre los que se encontraban jugadoras de 9 de Julio (representante de Rafaela en carrera), Sportivo Norte (disputó la etapa anterior), Ben Hur y Bella Italia, entidades afiliadas. Cabe mencionar que también estará participando el lunes en esta fase del torneo Atlético San Jorge, que se incorpora como campeón de la FOSH del año anterior."Es nuestro segundo año en la Copa sobre tres años de vida como institución. Nosotros éramos 8 equipos en 2015, y con trabajo, perseverancia, organización y ante todo seriedad, hoy superamos los 40 equipos. Y somos la Federación de mayor ámbito de influencia en la Provincia, llegando a localidades como Vera, Tostado, Ceres, San Guillermo, que pese a la distancia con Rafaela confían en el proyecto de la FOSH en lo que tiene que ver con el desarrollo con igualdad de oportunidades en hockey sobre césped", expresó Ortiz de Guinea.En tanto, Muriel manifestó que "estoy muy complacido de estar participando de esta presentación. Los que venimos del deporte creemos que es una de las actividades mas importantes que puede tener el ser humano y la sociedad, porque se forman valores, se forjan conductas, disciplina, trabajo, esfuerzo, compañerismo y el respeto por la autoridad. Son todas cosas que aprendimos de chicos por el deporte. Y posteriormente, cuando crecemos, lo tenemos que volcar en la familia y nuestra actividad laboral o profesional".Luego agregó que "es muy importante que el estado promocione y promueva este tipo de actividades, pero también es importante que haya otros complementos, como la Asociación Mas Hockey y las Federaciones que a través de sus dirigentes puedan coordinar estas actividades".LA PROGRAMACIONEl lunes en el sintético del CRAR jugarán: a las 10:30 Jorge Newbery de Rosario vs. El Quillá de Santa Fe; a las 12:30 Atlético San Jorge vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario; a las 14:30 La Salle de Santa Fe vs. Jockey de Rosario, y a las 16:30 9 de Julio de Rafaela vs. Jockey Club de Venado Tuerto.