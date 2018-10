Victoria de Quilmes

Argentino Quilmes derrotó anoche como visitante a Brown de San Vicente por 1 a 0, en uno de los adelantos de la última fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. El único gol lo convirtió Denis Caglieris, de penal, a los 29 minutos del segundo tiempo. En Reserva se impuso también Quilmes, por 2 a 1. Al cierre de nuestra edición jugaban el descendido Argentino de Humberto y Unión de Sunchales.Recordemos que el domingo se jugarán los partidos que definirán el título: 9 de Julio vs. Peñarol, Atlético vs. Ben Hur y Sportivo Norte vs. Florida.Por otra parte, la dirigencia de 9 de Julio informó que el domingo la parcialidad de Peñarol ingresará por calle Ayacucho y va a estar habilitado el pulmón. La popular local ingresa por Pellegrini, para ubicarse en la tribuna más nueva, mientras que los simpatizantes que vayan a la platea local entrarán por calle Bolívar, en el sector del tenis, estando separado de la popular.UNA PARA CADA UNOEn las finales Absolutas de las categorías infantiles disputadas en Ferro el miércoles, Atlético de Rafaela se impuso en la 2007 ante Unión de Sunchales por 3 a 1, con goles de Gian Alleman, Valentino Gandín y Bautista Kornchu, mientras que Diego Acosta anotó para Unión.En la 2006 fue campeón Unión, que se impuso a Atlético por 1 a 0 con gol de Néstor Coronel.