El Gobierno lanzó un plan para triplicar exportaciones

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Gobierno lanzó ayer el programa "Argentina Exporta" con el objetivo de que el país triplique sus ventas al exterior hacia 2030, incrementando en un 316% la participación de las pequeñas y medianas empresas.En la actualidad hay 9.600 empresas que operan en la Argentina y exportan sus productos y servicios a países que representan el 10% del Producto Bruto global, y el objetivo oficial es que sean 40.000 las compañías que vendan al 50% de la economía mundial.El país arrastra un fuerte déficit comercial: entre enero y agosto trepó a US$ 6.993 millones, contra 4.435 millones registrado en igual período de 2017. "Tenemos que diversificar mercados y federalizar la estrategia exportadora, trabajando mancomunadamente con las provincias y los municipios para facilitar e impulsar a que los emprendedores locales busquen colocar sus productos en el exterior", dijo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.El funcionario presentó el programa oficial junto a su par de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, en un evento realizado en el Centro Cultural Kirchner que abrió la diputada oficialista Elisa Carrió y cerró el presidente Mauricio Macri.Sica y Faurie señalaron que pasar a formar parte del pelotón de las quince economías más cerradas del mundo en las últimas décadas le significó a la Argentina que 5.400 empresas dejen de exportar, con la caída de unos 1.400 productos y servicios distintos.Los ministros señalaron que el Gobierno "trabajará muy fuerte" junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional para mejorar el financiamiento destinado a las empresas que busquen colocar sus productos en el exterior.MACRI: "FORTALECERA LAS PYMES"El presidente Mauricio Macri garantizó que el Gobierno buscará "fortalecer la capacidad exportadora" de las pymes, para que ese sector pueda cuadruplicar sus ventas al exterior hacia 2030. "Fortaleciendo la capacidad de exportar, vamos a ayudar muchísimo a que la la gran familia pyme pueda desarrollarse y generar miles de oportunidades para todos", sostuvo el Jefe de Estado.En ese marco, el jefe de Estado expresó que la Argentina deberá contar con 40 mil empresas exportadoras para 2030, muy por encima de las 9.500 que lo hacen en la actualidad. Según Macri, "podemos hacerlo. No tenemos problemas de falta de conocimiento ni diversificación. De 139 sectores, 100 tienen 10 o más empresas que exportan"."Prácticamente, podemos exportar un poquito de cada cosa. Ese es nuestro talento, no aprovechado, porque no hubo trabajo en equipo", añadió. También, resaltó que en el Gobierno están "fanatizados por la simplificación de los trámites" y saben de la "necesidad de ponerle un límite a los impuestos". Para el jefe de Estado, "estamos atravesando meses difíciles, duros, que nos están poniendo a prueba. Y siento que estamos pasando esa prueba".