Una jornada positiva para Agustín Donatti

Con la realización del Entrenamiento 1, la categoría GP3 de las Américas, inició oficialmente su actividad en el flamante trazado de "El Villicum", en la provincia de San Juan.Entre los 28 pilotos que estuvieron girando en el circuito de 4.276 metros de cuerda, el mejor registro le correspondió a Carlos Morales (KTM).Mientras tanto, el rafaelino Agustín Donatti (Yamaha) tuvo buenas sensaciones en la jornada inicial, ubicándose en un meritorio noveno puesto con la moto atendida por el Moscatelo Team.Hoy, la categoría telonera del Mundial de Superbike (WorldSBK), tendrá otros dos entrenamientos, en una jornada que les permitirá tomar contacto con el imponente escenario a los protagonistas de las divisionales superiores.Nuestro país estará representado en esta penúltima fecha del calendario por Leandro Mercado (Kawasaki) en el Mundial de Superbike y por Ezequiel Iturrioz (Kawasaki) en el Mundial de Supersport.Luego de la única actividad que se desarrolló ayer, el cronograma de las tres jornadas restantes es el siguiente:Entrenamiento 1 Superbike;Entrenamiento 1 Supersport;Entrenamiento 2 GP3 de las Américas;Entrenamiento 2 Superbike;Entrenamiento 3 GP3 de las Américas;entrenamiento 2 Supersport yEntrenamiento 3 Superbike.Clasificación GP3 de las Américas;Entrenamiento 4 Superbike;Entrenamiento 3 Supersport;Carrera 1 (10 vueltas) GP3 de las Américas;Superpole 1 Superbike;Superpole 2 Superbike;Superpole 1 Supersport;Superpole 2 Supersport yCarrera 1 Superbike (21 vueltas).Warm Up GP3 de las Américas;Warm Up Supersport;Warm Up Superbike;Carrera 2 (10 vueltas) GP3 de las Américas;Carrera Supersport (19 vueltas) yCarrera 2 Superbike (21 vueltas).