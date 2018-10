"Nos encontramos con una situación muy dramática"

En la jornada de ayer, se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Parque Industrial una segunda reunión de la Defensa Civil de la Provincia, Municipalidad de Rafaela, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores, más la Empresa Provincial de la Energía (sólo por una cuestión de operatividad).

Durante el encuentro, se evaluó la posibilidad de brindarle un mayor equipamiento a los Bomberos Voluntarios y a los Zapadores, así como también se analizó la posibilidad de avanzar en la posibilidad de que tengan una posta en el norte de la ciudad. Volverán a verse las caras la semana que viene.

Pero, también hubo reclamos cruzados: de la Provincia al Municipio, para que active la Junta Municipal de Defensa Civil, de los diferentes niveles del Estado a los privados para que hagan un aporte para poder concretar la ubicación de Bomberos, del sector privado para que pongan en condiciones la infraestructura necesaria...

Quien no se mostró satisfecho con posterioridad a la reunión fue Adolfo Hartmann, dueño de Sueño Dorado, la firma que hace algunas semanas sufriera un siniestro en tres de sus galpones, con importantes pérdidas económicas. En diálogo con Next TV, el empresario local, describió a la situación por la que pasa toda la ciudad como "muy dramática". "Por lo que vemos, ni Bomberos Voluntario ni Bomberos Zapadores tienen el equipamiento que hoy deberíamos tener por ser una ciudad con 100.000 habitantes, con 550 establecimientos industriales, con edificios en altura... La verdad que yo creo que todos conocíamos de la situación crítica que estamos atravesando aquí a Rafaela respecto de ese tema", sentenció.

Según Hartmann, durante el encuentro se recordaron promesas realizadas desde 2009 y luego de los incendios que sufriera Limansky. "Se habían prometido un montón de cosas que nunca fueron cumplidas. Y hoy nos vuelve pasar a nosotros y estamos exactamente en la misma situación que estuvimos en aquel momento, dijo el empresario y detalló: "hay autobombas. Pero son equipos viejos, que tiene más de 30 años antigüedad, que prácticamente no funcionan o tiene un montón dificultades por roturas por falta de mantenimiento. Ahora que nos ha pasado esta desgracia, están todos un poco 'convulsionados' por el hecho de tratar de remontar esta situación", sentenció. "Ojalá que no pase lo que pasó antes en cuanto a la cantidad de promesas que hubo y que no se cumplieron. Hay cuestiones que son del Estado y que debe dar respuesta. El sector privado no puede hacerse cargo de todo. En estas reuniones, en donde hay un montón de gente, pareciera que nadie es responsable de nada"

"Nosotros somos los únicos responsables, por apostar digamos a la producción, a trabajar, a hacer las cosas y como privados siempre somos responsables de un montón de cosas. Ahora, el sector público... ellos hacen lo que quieren y hacen lo que pueden y mantienen su cargo y sus funciones sin importarle el resto del sector privado o de la sociedad en general", disparó.



INVERSION Y RECLAMO

Por su parte, Marcos Escajadillo, Secretario de Protección Civil de la Provincia, dijo que "estamos trabajando en este norte, que la protección tanto de Bomberos y de la parte de Salud en este extremo de la ciudad, teniendo en cuenta de la localización actual de Bomberos Zapadores muy distante". El propio Escajadillo reconoció que para llegar a ese sector los tiempos "es no menor a 20 minutos para cualquier siniestro".

El funcionario admitió que hubo un pedido de audiencia para con el Ministro de Gobierno, Pablo Farías, para plantearle directamente a él estas necesidades. "Ya lo hemos estado hablando con Farías, para ver de qué manera, junto con la Municipalidad, poder ver los recursos que se puedan necesitar para llegar a la conclusión final de esto de lo que todos están anhelando, que es tener una mejor protección".

Escajadillo admitió que hoy Bomberos Voluntarios necesita mucha ayuda: "primero, ellos estaban necesitando un 'Combate 500' y también el arreglo de la autobomba o sino directamente al reemplazo por un vehículo que pueda estar brindando todas las respuestas las distintas contingencias. Pero también la necesidad de tener un sistema de guardias que puedan facilitar y colaborar con bomberos zapadores".

Pero no perdió oportunidad para trasladarle un reclamo al Municipio: "todos tenemos responsabilidades e incumbencias. Tal cual como se lo formulamos al Intendente, una activación fuerte de la Juntas locales de Defensa Civil. Hoy estamos hablando de un incendio. Pero tenemos una ruta donde transitan autos, colectivos, distintos vehículos con elementos o sustancias peligrosas que, ante un accidente, podemos tener realmente una emergencia muy importante. Entonces, también tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que trabajar sobre todas las hipótesis de posible siniestro que pueda ocurrirle a Rafaela o cercano a Rafaela. Así que hay una decisión de la municipalidad trabajar en este tema".