Con vecinos movilizados, hoy el Concejo debate sobre agroquímicos

(Redacción LA OPINION). - La sesión ordinaria del día de hoy, no será una más. Es que, finalmente, llegará al recinto para su debate oficial, la modificación de la ordenanza Nº 3600, que determina la forma en que se llevarán a cabo las fumigaciones en nuestra ciudad. Concretamente, el proyecto -cuya autoría le corresponde a Silvio Bonafede- amplía la zona de resguardo -el área en donde no se puede aplicar nada- de los 200 metros actuales hasta 500 m. Y eleva la línea agronómica a 1.000 metros, en donde sólo se podrían poner algunos productos. Quedarían prohibidos los de banda roja, como así también, la fumigación aérea (que casi no se aplica en Rafaela) y la obligación de poner mangas para determinar la velocidad del viento antes de las aplicaciones.El tema tiene una larga historia. La primera presentación la hizo Daniel Ricotti, cuando era concejal, hace años. Todos los años perdía estado parlamentario y se volvía a presentar, para no discutirse nunca (sólo un año no estuvo en agenda legislativa, por no presentarse ningún proyecto). Solo una vez tuvo despacho: pero volvió a comisión, sin debatirse oficialmente, bajo la excusa de que faltaban oír voces.Durante el 2016, la agrupación Nueva Ecología de la Tierra, protestó silenciosamente, sesión tras sesión. A finales de ese año, se pidió un informe al Instituto para el Desarrollo Sustentable. Fue entregado en febrero de 2017: nunca hubo una reunión o análisis en conjunto de las decenas de posturas de profesionales, ecologistas y científicos sobre el tema.El despacho llega luego de que hubiera 15 días de silencio, en donde ningún concejal dio su postura al respecto.En cuanto al contexto, Nación y Provincia avalan lo que se llama "Buenas Prácticas Agronómicas". Es decir, el uso de agrotóxicos, pero correctamente, bajo receta agronómica y buenas condiciones meteorológicas. Todo se resume al control de un Estado siempre ausente. Las leyes (o los cambios de las actuales normas) de esos niveles del Estado, siempre esperadas desde el Cuerpo Legislativo local, brillan por su ausencia y obligaron a los ediles a salir de "zona de confort". Pero no parecen querer cambiar el status quo.Leonardo Viotti habilitó el debate en el recinto, pero no lo apoyará. Hugo Menossi adelantó que las posiciones en Cambiemos son diferentes, aunque todas irían por el rechazo al proyecto. El, por ejemplo, está a favor de la prohibición del glifosato, como en Rosario o Santa Fe. Pero no hay proyecto en tal sentido ni hubo pedido de cambios al de Bonafede. "No es una cuestión de metros", repetía. Bonafede, expresidente del Concejo Municipal, por su parte, indicó en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) que "500 metros es mejor que 200" y que si no había salido en todo este tiempo el proyecto "es porque hubo lobby". Al cierre de la edición, Lisandro Mársico no tenía una posición "cerrada".A algunos concejales le preocupa "el área improductiva" que quedaría. Actualmente, son unas 760 hectáreas, en manos de 62 productores. Hay un importante trabajo realizado desde el IDSR, denominado "informe oportunidades para el desarrollo productivo agroecológico y de generación de resiliencia sistémica en el área periurbana de la ciudad de Rafaela", ingresado en agosto pasado. Allí se plantean como alternativas productivas: para la ganadería un "Pastoreo Racional Voisin"; también un corredor forestal y de biodiversidad. En el caso de una "huerta agroecológica" o "Alfalfa con manejo ecológico de plagas" para la agricultura, servirían para dos programas sociales a los cuales el Concejo Municipal autorizó fondos extras hace semanas: Bolsón alimentario “Suplemento Alimentario Familiar” y la provisión de alimentos al Comedor Municipal San Agustín.Ayer, en las redes sociales, se convocaban a la población a asistir al sexto piso del Palacio Municipal, a las 13, para pedirle a los concejales que no avalen a los agroquímicos. Todo hace suponer que, en el primer debate sobre el tema, el proyecto de Bonafede no será aprobado. Pero se debe rescatar que, finalmente, dirán qué piensan cada uno de los ediles.OTROS TEMASOtro tema que promete debate es el proyecto de Cambiemos en donde le solicita a la Provincia que diseñe un plan de seguridad para el ingreso y egreso de alumnos. Asimismo, se habilitará la creación de los denominados "parklets", que son extensiones de las veredas en la calle, en el área en donde estacionarían autos, a solicitud de los comercios que así lo requieran.Por otra parte, se declarará de Interés Municipal el “XLIII Torneo Nacional Seven a Side – Ciudad de Rafaela”, a la 1era Barrileteada Nacional “Bajo un Cielo Azul” y el “Campeonato Zona Norte – Ciudad de Rafaela 2018” vuelo a vela, se pedirá que la empresa "Gral. Güemes" -que pidió una audiencia con el Concejo- cumpla con la ley de tarjetas de crédito, modificarán la ordenanza sobre el uso y mantenimiento de ascensores y reclamarán por un médico de la Policía en el Hospital.Finalmente, sugerirán al DEM la creación de un “Centro Coordinado de Urgencias”, pavimentar una cuadra de calle Buffa, realizar mejoras en Vera Peñaloza y Bv. Roca, intervenir en semáforos de la ciudad y evitar el uso de barriletes y drones en el Sector Cabecera 1-9 izquierda Aeródromo, por seguridad aeroportuaria.