Al final, Llop vuelve a ser el técnico

Cuando parecía que estaba todo arreglado con Esmerado, el Chocho le ganó la pulseada en las últimas horas y se transformó en el nuevo DT albiceleste en reemplazo de Lito Bottaniz. Será el segundo ciclo del ex Newell’s en la Crema y mañana empezará a trabajar con el plantel albiceleste.

Fue el primer nombre que empezó a dar vueltas tras la derrota del domingo en Madryn. Y luego de que no se haya acordado con Gastón Esmerado, el nombre elegido con el cual la dirigencia empezó a negociar a partir del lunes, en la noche del martes Juan Manuel Llop empezó a tomar más fuerza, hasta que en el mediodía del miércoles, luego de un par de llamados telefónicos y de manera rápida, sencilla e inmediata, el Chocho se puso de acuerdo con los dirigentes albicelestes y se transformó, nuevamente, en el nuevo entrenador de Atlético de Rafaela y en el sucesor de Víctor Bottaniz, quién seguirá ligado a la entidad de barrio Alberdi.

El ex jugador y coach de Newell’s, de 55 años, viene de dirigir a Oriente Petrolero de la Primera División de Bolivia con poco suceso hasta hace unos días y actualmente se encuentra en Ecuador, con lo cual estará llegando en las primeras horas de este viernes a la ciudad para comenzar, seguramente por la tarde, su segundo ciclo en la institución, donde la conoce muy bien, al igual que la gente que trabaja en el club y la mayoría del plantel actual. Indudablemente, eso debe haber sido el factor clave y determinante para que el vicepresidente Carlos Eguiazu y su grupo de trabajo se hayan inclinado por volver a traer al ex DT de Godoy Cruz, Banfield, Racing, Atlético Tucumán, Huracán y del fútbol paraguayo, ecuatoriano y chileno, entre otros.

Cabe recordar que Llop tuvo su primer paso en Atlético cuando el elenco rafaelino aún estaba en Primera División en la temporada 2016-17, donde dirigió 44 partidos, con 13 victorias, 12 empates y 19 derrotas (40,47% de efectividad). Luego, retornó a la Lepra, donde es ídolo, y se tuvo que ir por malos resultados (dirigió 18 partidos, con 4 triunfos, 5 empates y 9 caídas). Hasta que el pasado 21 de septiembre dirigió a Orinte Petrolero durante 11 partidos (5 victorias, 2 empates, 4 caídas).



CUERPO TECNICO

Llop estará acompañado por el mismo grupo de trabajo con el cual estuvo en Atlético hace un par de temporadas. Es decir que volverán a acompañarlo en este nuevo proceso Jorge Gabrich, quien será su ayudante de campo, Hugo Reinaudo, preparador físico y que regresa a la Crema por tercera vez, y Gabriel Dottori, que ya se encontraba en el club, como entrenador de arqueros.



A UNA SEMANA DEL DEBUT

Una vez que asuma, Llop tendrá una semana de trabajo antes de su nuevo debut oficial, ya que Atlético estará recibiendo a Olimpo de Bahía Blanca en el Monumental el próximo viernes 19 de octubre a las 21 por la 7ª fecha de la Primera B Nacional. Así que tendrá varios días para trabajar con los jugadores y levantarlos anímica y futbolísticamente, ya que el equipo acumula 4 caídas consecutivas (3 en la PBN y 1 en Copa Argentina). Hasta el momento, la Crema suma 7 puntos y se encuentra a 8 del puntero Nueva Chicago, que ya quedó libre y ganó los 5 partidos que disputó. Cabe señalar que con posterioridad al duelo ante los bahienses, los rafaelinos tendrán fecha libre.