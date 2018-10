Ante una destacada cantidad de empresarios de nuestra ciudad, el economista Eduardo Hecker y ex secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, brindó en el Centro Comercial e Industrial, un jugoso análisis sobreel nuevo escenario económico en las empresas pequeñas y medianas, y como impacta esto en el emprendedor argentino.

Durante la charla se fueron abordando los objetivos en materia inflacionaria y las perspectivas del tipo de cambio en el corto y mediano plazo. Además, Hecker explicó como serán las perspectivas de crecimiento de la economía, vinculado a la economía mundial, destacando alertando cuáles son los sectores que tendrán más problemas.

"De acá a fin de años nosotros estamos previendo que se mantiene un escenario recesivo muy potente y que se va a prolongar con variaciones mensuales, interanuales negativas, es decir, en cada mes comparado con el mismo mes del año anterior, por lo menos hasta junio o julio del año que viene. Después se verá si algunos de los sectores, como el agro, las energías renovables, o la industria del conocimiento, están en condiciones de reactivarse", expresó en primera instancia el economista, resaltando que hoy en día "las empresas están haciendo lo imposible para mantener el empleo y allí sí veo un compromiso, pero el empleo se está resintiendo y las amenazas sobre la distribución de puestos de trabajo es importante. La última medición dio un aumento de un 9,6%, hubo un registro de pérdida de puestos de trabajo en todos los sectores y creo que no es un problema de voluntarismo, sino que se necesita políticas económicas de reactivación del consumo de la producción, de las inversiones para que se recuperen los puestos de trabajo", dijo.

Sobre este punto, el especialista dijo que esto no es de ahora, sino que "venimos desde el 2012 a esta parte, muy castigados en este país, con un estancamiento productivo en términos per cápita que la economía está igual, y que si uno la pondera con el crecimiento de la población, estamos peor".

En tanto, resaltó que "yo veo que hay un programa de estabilización en términos de dólar, un programa financiero donde se le muestra a los deudores que se les va a poder pagar todos los vencimientos de este año y del que viene, con la asistencia del fondo, con un programa fiscal que implica un déficit o un resultado fiscal primario ante del pago de intereses de 0% que revisó las metas anteriores. Con lo cual al equilibrio, todavía no estamos llegando..."​, mencionó.



UNA REALIDAD DURA

Hecker dijo que hoy "las Pymes no puede aislarse de lo que son las condiciones generales de la economía y por supuesto que hoy están atravesando, en general, no todas, una etapa complicada por los marcos de la economía nacional. Estamos en un proceso recesivo, y ese proceso es acompañado por una altísima inflación y de un costo de financiamiento abrumador que hace que las empresas no tengan capacidad para endeudarse y generar nuevos proyectos productivos", expresó y sostuvo que "hay algunos sectores que después de la devaluación le va a ir mejor, como le pasa al sector del turismo internacional o algunos sectores que pueden colocar sus productos en el mercado internacional. En tanto, otras, van a tener que pensar en planes defensivos para sostener el trabajo y su producto y no reducir más de lo necesario", completó.