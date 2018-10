Dirigentes de economías regionales al tope del agro

La elección de Carlos Achetoni como el primer presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) en 106 años de existencia de la entidad proveniente de las economías regionales y no de la pampa húmeda confirmó una tendencia de representatividad en el agro.Los productores que se dedican a la vitivinicultura, los cultivos intensivos, frutihorticultura, entre otros, quieren ser representados en los más altos niveles de la dirigencia rural.Así lo que comenzó con Carlos Iannizzotto frente a la cooperativista Coninagro proveniente de Mendoza y siguió con Achetoni también mendocino y ahora conduciendo los destinos de FAA.En la actualidad la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias tiene el 50 por ciento de dirigentes que vienen de las economías regionales y mantiene la mitad restante de la región pampeana.Dardo Chiesa es productor de La Pampa y dirige Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) mientras que Daniel Pelegrina, presidente de Sociedad Rural Argentina (SRA), por coincidencia también nació en Mendoza, aunque se desempeñó como productor lácteo fuera de Cuyo.Lo primero que cuenta Achetoni es que su pueblo Bowen (12.000 habitantes, departamento General Alvear), en el cual es un pequeño productor de uvas, frutas y verduras de siete hectáreas también tiene 106 años de vida como Federación Agraria.En diálogo con NA, el flamante presidente de la Federación que llega a cubrir las expectativas de unos 100 mil hombres y mujeres del agro y cooperativas además de asociaciones como las campesinas e indigenistas, declaró que siente "orgullo" por el papel que le toca en la historia de Federación Agraria, pero aclara "yo quiero representar a todo el sector"."Las bases federadas estaban necesitando un cambio y que las decisiones que se tomen no estén al servicio de la política. El año que viene va a ser electoral y vamos a escuchar a cada partido", explicó al resumir porque ganó con el 88% de los votos y logró que quedara sin efecto la reelección de Omar Príncipe como titular de FAA.Explicó que "en su momento fue un orgullo y un placer", la elección, "con toda la responsabilidad que compete ahora de poder representar y llevar adelante la gestión que los federados están sintiendo que hay que realizar".Reconoció que a la gente de la pampa húmeda es "como que le atemoriza que alguien de las economías regionales esté al frente de la entidad. Yo creo que es circunstancial y son entendibles esos temores. Al revés los productores de las economías regionales que poseen una enorme diversidad siempre han tenido dirigentes de la pampa húmeda que por ahí no los entendían".Con el Gobierno ya debutó en el diálogo al entrevistarse con el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y al respecto advirtió que "vamos a plantear problemas, llevar propuestas y a esperar que en consecuencia haya respuestas contundentes".Si no es así "iremos intentando dialogar con otro tono de seriedad y si el sector de las bases considera que se agotan las instancias, resolveremos las medidas de fuerza".De la Mesa de Enlace dijo: "nosotros nos vamos a reunir y buscar todas las coincidencias que haya para impulsarlas junto con las otras entidades, en lo que no haya entendimiento las trabajaremos independientemente como Federación Agraria y también buscar las coincidencias con las organizaciones sociales más que nada del ámbito de la agricultura familiar para impulsarlas en conjunto"."El otro día cuando asumía, decía que no tengan temor que no acompañáramos a la pampa húmeda, porque el 2008 con el conflicto de la resolución 125 me encontró en la ruta no porque tuviéramos soja sino porque había una solidaridad con el campo y que nos conectaba a nosotros con una situación que estaba muy fresca de la lucha por la extracción minera contaminante", dijo.Esa minería, según Achetoni tenía "una benevolencia del Estado en cuanto a retenciones, regalías y exenciones que no tenía el campo y creíamos que elevar casi un 10 por ciento a los derechos de exportación del campo y premiar a la minería no era justo, por eso acompañábamos ese proceso".Recordó con agrado los cortes de la zona en su pueblo en la calle 25 y la ruta 188.Casado, de 51 años, con dos hijos varones y dos mujeres que estudian en la universidad, a excepción de la menor de 13 años, ingeniería industrial, planea mudarse con parte del núcleo familiar a Rosario o Buenos Aires.Ocurre que durante los tres años últimos fue el tesorero de FAA y los viajes deberían continuar en la actual presidencia y no quiere resentir la presencia paterna más con su pequeña hija; los más grandes estudian y ya son independientes.Para Iannizzotto tuvo un párrafo: "Ambos provenimos de las economías regionales y trabajamos para vivir en ese sector"."Las economías son complejas y diversas pero cuando se traza una línea transversal se encuentra que cuando las atraviesa la falta de rentabilidad, las afecta a todas, se salva alguna, y eso es lo que está sucediendo ahora, se encuentran frente a la necesidad de una reinversión y un dólar de 40 pesos", consignó.