El mercado de futuros de la leche está cerca

Uno de los principales problemas del sector agropecuario es la lechería. Sobre este tema, el secretario de Gobierno de Agroindustria Luis Etchevehere dijo: “Las puertas de nuestra Secretaría siempre estarán abiertas para seguir dialogando y entre todas las partes encontrar soluciones a este problema. En la actualidad, e ingresando a la web de la Secretaría, podrán ver que hay un precio de referencia de la leche, gracias a que conocemos el negocio de 300 industrias y 6.600 tambos. Además, estamos abriendo mercados, con exportaciones que entre enero y agosto de este año aumentaron un 26% en volumen. La transparencia en la cadena y mercados abiertos, nos permitirá que el tambero pueda recibir un mejor precio. Lo que si hemos decidido es que desde el gobierno no le vamos a poner el precio a la leche, porque ese error ya lo cometió el gobierno anterior y todos sabemos que fue lo que pasó. Los productores y la industria en una misma mesa de diálogo, deberán discutir el precio y las condiciones de pago”.Por otro lado, en materia de lechería, Etchevehere comentó que están avanzadas las gestiones para poder contar a la brevedad con un mercado de futuros de la leche, que sería el primero a nivel mundial, como ya está funcionando en nuestro país en materia de hacienda en pie. Además, el Secretario de Agroindustria, respaldó la gestión del Director Nacional de Lechería, Alejandro Sammartino, quien había recibido duros cuestionamientos de parte de las entidades de productores.En medio de versiones sobre un posible alejamiento del gobierno nacional, el funcionario dijo que “no piensa renunciar”, se mostró “entusiasmado y comprometido con la gestión” y con la intención de cumplir con los objetivos que trazó cuando llegó a la función pública: desburocratizar, realizar mesas de competitividad y apertura de mercados.Las versiones sobre el posible alejamiento de Etchevehere del gobierno comenzaron a surgir luego del anuncio de Hacienda de modificar el esquema de retenciones, y que Agroindustria pasara de ser ministerio a secretaría, bajo la órbita del ministerio de Producción y Trabajo.“Vaya uno a saber qué intereses se están moviendo detrás de esas versiones, quienes son los que generan los rumores y con qué intención. Nosotros debemos seguir focalizados y concentrados en la gestión, aprovechar cada minuto que estamos en la función pública para llevar adelante la política que nos pide el presidente Mauricio Macri. Independientemente de las personas y las circunstancias, lo que llevamos adelante es la palabra, la visión y la política que propone Cambiemos para esta etapa del gobierno”, dijo.Etchevehere señaló que mantiene una muy buena relación con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica: “Trabajamos con él de manera muy coordinada y nosotros no tenemos la necesidad de competir con nadie al momento de implementar las políticas. Debemos sacar los egos y estar concentrados en las políticas que queremos llevar adelante”.Durante la entrevista con la sección campo de Infobae, el Secretario de Gobierno de Agroindustria se mostró muy conforme por los resultados conseguidos en su último viaje a China, donde se firmaron protocolos sanitarios para la exportación de semen y embriones y se autorizaron 28 plantas frigoríficas de nuestro para país para vender al gigante asiático, carne enfriada con o sin hueso. “Es muy importante que a China pueda ingresar el origen de la mejor carne del mundo, y eso es el fruto del esfuerzo de productores y cabañeros que soportaron las políticas del gobierno anterior, pero que ahora todo es diferente porque hay un gobierno que los tiene en cuenta”, sostuvo el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien confirmó que antes de fin de año se firmarán los protocolos con China para miel, cerezas, carne de cerdo, ovina y caprina, y caballo en pie.Por último, Etchevehere se refirió al debate que se instaló en el Congreso de la Nación para modificar la actual Ley de Semillas: “Cuando escucho a los empresarios decir que con la actual Ley de Semillas no pueden traer nuevas tecnologías, tienen razón. Yo me pregunto quién trabaja para no cobrar. El empresario invierte y arriesga y necesita cobrar por todo eso. Es por eso, que ese trabajo en conjunto que hubo durante mucho tiempo entre productores y representantes de las empresas semilleras, el fruto de todo eso es una propuesta que se plasmó en un borrador de proyecto que está en diputados. Serán los legisladores, quienes a partir de las ideas y los aportes de todos los sectores, podrán realizar la mejor Ley, que no debe tener el foco puesto solamente en la Pampa Húmeda, sino también en el maní, el algodón, la caña de azúcar, las verduras y hortalizas, legumbres, y otras economías regionales”.Infobae.