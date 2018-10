Ajedrez: Grau y CECR en gran labor

Se desarrolló la VII edición del calendario de la Federación Rafaelina de ajedrez en el club Atlético de Rafaela. Se disputó bajo sistema suizo, las rondas fueron cinco, participando 96 ajedrecistas.

Una nutrida delegación del CECR y Grau se hizo presente encabezada por Romina Williner. Destacada labor tuvieron la mayoría de los representantes, del Centro Empleados de Comercio y Roberto Grau.

En la categoría Mayores Lautaro Hevia (CECR) ocupó el tercer lugar con sus jóvenes 14 años. En la categoría Sub 16 Daniel Hernández (GRAU) logró el primer puesto, en tanto en la Sub 14 se consagró campeón invicto Gerónimo Hevia (CECR), producto de cinco victorias consecutivas.

En Sub 12 Gonzalo Hilgert (CECR) ocupó por sistema de desempate el segundo lugar ganándole la partida al ajedrecista que se adjudicó la categoría, en tanto Elías Gudiño (CECR) también empató por puntos el primer lugar y el sistema de desempate lo relego al cuarto puesto.

En cuanto a Sub 10, Franco Fioramonte (CECR), Lázaro Solís (CECR) y Octavio Aimino (Grau) compartieron el primer puesto y por sistema de desempate quedaron relegados al segundo, tercer y cuarto lugar. Finalmente, en la Sub 8 Gastón Gudiño (CECR) alcanzó el quinto lugar.

Esta labor constituye un justo premio a la tarea que vienen realizando conjuntamente jugadores, profesores y dirigentes, ya que es muy importante el esfuerzo que realizan estas escuelas, que con su presencia difunden el ajedrez rafaelino con desempeños distinguidos.