"Nos satisface estar, en estos tiempos iniciando obras" manifestó Gonzalo Toselli

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la mañana de ayer, en el Salón Azul del Edificio Municipal se llevó a cabo la apertura del llamado a licitación para la contratación de los materiales y mano de obra para la ejecución de cordón cuneta tipo serrano y entubado de hormigón, en el marco del Plan Integral de Pavimentación.

Para la misma hubo dos oferentes de empresas de nuestra localidad.

Antes de proceder a la apertura de los sobres, el intendente, Gonzalo Toselli puso de relieve "la importancia que tiene, más en un momento de crisis como el que estamos viviendo, el poder concretar obras, poder transferir recursos del Estado hacia los particulares, y a partir de ello crear puestos de trabajo, para poder transitar de la mejor manera posible ese tipo de circunstancias.

"También aprovecho para comentarles que asistimos a la entrega del Fondo de Asistencia Educativa- hace unos minutos- y entre todas las escuelas distribuimos más de un millón cuatrocientos mil pesos que van a ser destinados a obras también. Cuando termine este acto vamos a entregar un aporte a las escuelas de gestión privada".

Tras estas aseveraciones retornó al tema de la licitación destacando que "en particular esta obra, de la que vamos a abrir los dos sobres de las ofertas que hay, se trata de la Licitación Pública Nº 7 y en particular tiene que ver con 2.253 metros de cordón cuneta, badenes y desagües tipo entubado, es para un sector del barrio Colón, lo que se conoció en el momento del loteo con el nombre comercial de Altos de la Villa, pero viene a inaugurar una nueva metodología que puede ser la semilla para otras oportunidades, inclusive, con nuestro equipo estamos viendo la posibilidad de darle un marco normativo para estimular este tipo de acciones conjuntas entre los vecinos y la Municipalidad.

"Lo que pasó es que recibimos un pedido de los vecinos, hemos generado distintos encuentros, le planteamos que tenemos un Plan de Pavimentación en marcha,que tenemos obras con cordón cuneta en ejecución, en distintos sectores de la ciudad y que obviamente, por tener esas prioridades marcadas no había recursos disponibles, entonces acordamos iniciar un proceso que llevó sus pasos administrativos, jurídicos, donde se autorice la obra, los respectivos registros de oposición, pero tiene una característica especial que es que hay que aguardar a la integración de determinada cantidad de dinero por parte de los vecinos para que comience la misa, así que respetando lo acordado, cuando se cumplió el requisito iniciamos los trámites para poder abrir hoy las ofertas".

También hizo saber que " el monto oficial es de $ 2.992.477, y tiene que ver con la primera etapa de una obra importante de ese sector de la ciudad, que va a tener también pavimento.Se van a construir cordón cuneta tipo serrano, badenes y desagües para pasar luego a la segunda instancia con la pavimentación.

Finalizó enfatizando que " nos satisface, nos alegra estar en estos tiempos estar iniciando obras, sostener obras- no debimos suspender ninguna- también nos gusta, a los procesos participativos, poder activarlos, más allá de cumplir con los vecinos".

Por su parte Hernán Larroquete, subsecretario de Obras dio algunos detalles técnicos de la obra.



DOS OFERTAS



Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres con las ofertas uno de Ingeniero Porta Construcciones SRL por $ 3.690.000, con la opción de realizar un 5,5% de descuento si se entrega un anticipo del 40%, lo que bajaría el costo del presupuesto a algo más de $ 3.400.000.

La otra oferta correspondió a Leonardo Castellano Obras y Servicios con un presupuesto de $ 3.484.871,62.

Es probable que la adjudicación sea efectuada en aproximadamente una semana.



CON LOS CONCEJALES



Toselli aprovechó el encuentro para hacer saber que" hace un rato estuvimos reunidos con los concejales, porque queríamos informarles acerca de algunos proyectos que vamos a enviar al Concejo, entre ellos es el destino del Fondo de Obras Menores 2018, pensamos utilizar los recursos para más cordón cuneta y desagües, a partir de ello estaríamos cumpliendo con los sectores más críticos de la ciudad en cuanto a anegamiento, obras que requieren un aporte municipal muy importante.

A partir de las gestiones del Fondo vamos a empezar a cumplir con una deuda del estado municipal de hace unos años atrás, entre ellas podremos ejecutar el sector que conocemos como Loteo de la Mutual Unión lindero a Altos de la Villa.